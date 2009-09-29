В Тернопольской обл. отпраздновали 120-летие Крестовоздвиженского храма

В г.Кременец Тернопольской области отпраздновали 120-летие Крестовоздвиженского храма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучацкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, по случаю юбилея и престольного праздника Божественную литургию в храме отслужили епископ Тернопольский и Бучацкий НЕСТОР, настоятель храма протоиерей Василий ЯРМОЛЮК, Кременецкий благочинный протоиерей Владимир БУГРАК, духовенство Кременецкого, Збаражского и Тернопольского районов.

На Богослужении присутствовали глава Кременецкой райадминистрации Василий ОЛИЙНИК и его заместитель Оксана ВАЛЬЧУК, которые были отмечены Патриаршими Благословенными грамотами за активную помощь в организации Богослужения в Почаеве для представителей УПЦ КП во время визита патриарха Российской православной церкви. Кроме этого епископ вручил 7 епархиальных благословенных грамот самым активным прихожанам храма.

Также по благословению Святейшего Патриарха ФИЛАРЕТА владыка НЕСТОР наградил настоятеля Крестовоздвиженского храма крестом с украшениями.

После завершения Божественной литургии состоялся крестный ход, во время которого было отслужено литию за вечный покой священнослужителей, которые раньше служили в Крестовоздвиженского храме.

Справка УНИАН. В 1633 году по содействию местного православного братства на месте современного Крестовоздвиженского храма была построена небольшая церковь.

15 декабря 1722 года церковь была сожжена татарами, в 1887-1889 годы при содействии священника Флора Мытецкого был построен новый деревянный храм, который стоит доныне.

В советское время церковь была почти разрушена (сорван пол, выбиты окна).

В 1958 году храм был закрыт. По настоянию настоятеля храма Владимира КУРАСОВА реликвии святыни - Евангелие, серебряная чаша, Антиминс были переданы Кременецкому благочинному.

В 1991 году был зарегистрирован устав храма и первую Божественную литургию в день престольного праздника возглавил епископ Тернопольский и Бучацкий ВАСИЛИЙ.