В Киево-Печерской Лавре открылись Успенские чтения

Девятые Международные Успенские чтения собрали участников из 7 стран мира. Форум открылся в воскресенье, 27 сентября, в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает сайт "Православие в Украине".

Тема нынешней конференции: «Память и надежда - горизонты и пути осмысления». Открытие Успенских чтений-2009 состоялось в актовом зале 45 корпуса. В начале с поздравительным словом к собравшимся обратился Блаженнейший Митрополит Владимир. Потом доклад Предстоятеля Украинской Православной Церкви «Память о Новом Иерусалиме: Киевская традиция» зачитал ректор КДАиС архиепископ Бориспольский Антоний. Апостольский нунций в Украине архиепископ Иван Юркович поделился с участниками форума своими «Богословскими размышлениями о надежде». Ректор Киевских Духовных школ выступил с приветствием, в котором открыл сущность проблематики Успенских чтений-2009. «Память о Боге и надежда на спасение – самый мощный религиозный императив в человеческой истории. Целостное восприятия памяти и надежды наполняют мораль сугубо конкретным содержанием и побуждают человека к подвигу ради обещанной надежды», - отметил он.

Епископ Переяслав-Хмельницкий Александр органично продолжил тему доклада Митрополита Владимира в своем слове: «Киев - Новый Иерусалим. Очерк киевской градософии». Поздравительное слово участникам богословской конференции прислал митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Владыка - постоянный участник Успенских чтений, однако в этом году не смог лично приехать в Киев, в связи с приездом в Беларусь Святейшего Патриарха Кирилла. Также к собравшимся обратился протоиерей Николай Макар. Он предложил слушателям библейскую трактовку главной темы форума в своем докладе: «Библейское учение о надежде».

Успенские чтения продолжат свою работу до 30 сентября. Местами их проведения будут: в понедельник, 28 сентября, - институт философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины (ул. Трехсвятительская, 4, к. 318). Во вторник, 29 сентября, - София Киевская (Хрустальный зал) и Институт религиозных наук (ул. Якира, 13). В среду, 30 сентября, - Национальный университет „Киево-Могилянськая академия" (корпус 1, аудит. 301).

Во время проведения чтений состоятся «круглые столы»: в понедельник - «Столетие „Вех и новый опыт христианского свидетельства"» и в среду - «Свидетели надежды: имени нашей памяти». http://orthodoxy.org.ua/uk/tserkovni_hroniki/2009/09/28/26666.html