УПЦ объявила конкурс «Жития святых на современный лад»

Украинская православная церковь по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира объявила литературно-публицистический конкурс на лучший перевод Житий святых на современный язык.

Как говорится в размещенном на официальном сайте УПЦ сообщении “приближается 300-летие со дня преставления святителя Димитрия Ростовского, которое будет отмечаться на высоком общецерковном уровне”. В рамках мероприятий Синодный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви объявляет литературно-публицистический конкурс «Жития святых на современный лад».

Организаторы конкурса предлагают до 5 октября по электронному адресу фестиваля: festzmi@gmail.com прислать перевод на современный язык одного из житий святых Димитрия Ростовского.

Переводы, которые поступят на конкурс, будут выданы отдельным сборником, а лучшие из них - отмечены специальной наградой Блаженнейшего Митрополита Владимира.

http://orthodox.org.ua/uk/novini/2009/09/23/5641.html#