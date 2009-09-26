Развитие богословия защитит от экстремизма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что признание государством дипломов высших богословских учебных заведений отвечает интересам укрепления национальной безопасности.

«Высший богословский образовательный стандарт, признаваемый государством, необходим сегодня самому государству», - сказал патриарх Кирилл в субботу на встрече со студентами и преподавателями Института теологии при Белорусском госуниверситете, передает Газета.ru.

Патриарх считает, что развитие богословского образования может стать эффективной мерой в борьбе с экстремизмом.

«Иногда мы хватаемся за голову и говорим: в России возник ваххабизм. Но ваххабизм ведь не с неба свалился, а был инкорпорирован в какую-то структуру, которая оказала влияние на людей, исповедующих ислам. Но у государства не было возможности отследить этот процесс влияния», - отметил патриарх.

Между тем, качественное богословское образование, по его мнению, может быть как «прививкой» от религиозного экстремизма, так и подспорьем в межрелигиозном диалоге.

Патриарх усматривает «отголоски прошлого» в до сих пор продолжающейся в России дискуссии о присутствии богословия в системе светской школы и признания дипломов, допуска выпускников высших богословских учебных заведений к написанию диссертаций, которые бы признавались государством.

«И протесты какой-то части научного сообщества против того, чтобы богословие было сферой научного знания, в первую очередь стимулируются отстаиванием собственной идеологической позиции, тесно связанной с эпохой атеизма», - полагает патриарх Кирилл.