Кошерные продукты: взгляд православного богослова

Поводом для написания этой статьи стало удивление, вызванное объявлением-предупреждением, вывешенным на дверях одного из столичных православных храмов. На стандартном листе формата А-4 клир храма строго грозил отлучением от Церкви всех, кто будет покупать и употреблять в пищу кошерные продукты:

«Дорогие братья и сестры! В наших магазинах появилась продукция со знаком кошерности, а нам известно, что кошерные продукты - это продукты, освященные раввинами кровью жертвенных животных...». Далее следовали ссылки на правила святых отцов «О вкушении идоложертвенной пищи», согласно которым отведавших таковую отлучают от Церкви на срок от 6 до 4 лет.

Наверное, первое ощущение, возникающее у обывателя после прочтения этого воззвания - это растерянность и даже страх. У более сведущего человека - негодование и возмущение: вновь через обман, можно сказать «исподтишка» нас, православных, через осквернение от употребления «кошерных продуктов» хотят разлучить со Христом! И действительно, если бы всё написанное в листовке было истиной, инстинктивный гнев православного человека был бы справедлив. Но беда в том, что всё, что связано с инославием, а тем более с иудаизмом, большей части нашего населения мало известно. А если и есть какие-то базовые знания, то они зачастую не соответствуют действительности из-за сомнительности источников, из которых получены (В. В. Розанов, Л. И. Тихомиров, В. И. Даль и.т.д), вступая в противоречие со многими фактическими положениями иудаизма.

Чтобы прокомментировать удивление, сопровождавшее автора этой статьи при чтении вышеприведенного объявления, нужно заручиться терпением и вниманием нашего любезного читателя, т.к. для раскрытия затронутой темы необходимо некоторое погружение в историю еврейского народа и его традицию.

Институт раввинов. Могут ли раввины священнодействовать?

Начнем с раввинов. Прежде всего надо подчеркнуть, что раввин в еврейской традиции это не священник в нашем христианском понимании, который уполномочен священнодействовать, т.е. совершать Таинства. Раввин - это звание, присваемое иудею по получении высшего еврейского религиозного образования. Оно дает право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать в иешиве (религиозном учебном заведении для юношей) и быть членом религиозного суда.

Во времена Христа Спасителя раввин был толкователем Священного Писания, религиозным наставником, причем почти всегда он зарабатывал на жизнь какой-нибудь другой работой.

Становление института раввинов происходило в средние века и связывалось с упадком Вавилонского гаоната и эксилархата - центральных институтов еврейской диаспоры, производивших назначения раввинов в местные общины. С конца Х века общины стали самостоятельнее и сами избирали себе духовного руководителя. Раввином мог стать ученый, высокоморальный авторитетный человек, обладающий мудростью судьи, способностью руководить общественными делами и духовной жизнью общины.

Подчеркиваем: в обязанности раввинов не входили функции священнослужителя, он не должен был вести синагогальное богослужение, благословлять членов конгрегации и т.п. Лишь позднее раввины стали заключать браки и совершать разводы, и только потому, что эти церемонии требовали досконального знания религиозного закона и соблюдения судебной процедуры.

Иерусалимский Храм (Х в. до Р.Х. - 70 г. по Р.Х.) единственное место жертвоприношений Ветхозаветной Церкви.

Что касается жертвенных животных, кровью которых якобы окропляются кошерные продукты, то здесь просматривается искажение действительности и элементарное невежество по отношению к такому «точному предмету» (термин, предложенный церковным историком В.В. Болотовым) как история.

70-й год по Рождестве Христовом вошел в историю Святой Земли не только как год подавления римлянами четырехлетнего иудейского восстания (годом полного усмирения Иудеи является 73-й), но и как год разрушения Иерусалима и его главной святыни - Иерусалимского Храма.

Подавление восстания было поручено императором Веспасианом своему сыну Титу. О серьезности войны Рима и Иудеи говорит тот факт, что Веспасиан оставил Титу три легиона (1 легион насчитывал 6000 воинов), к которым сам Тит добавил ещё три, из Сирии и Египта, а также призвал войска из подчиненных Риму царств, в частности из Эмесы. Общее число солдат приближалось к 40 000.

В феврале 70-го года армия Тита осадила Иерусалим. Осада продолжалась почти полгода и 28 августа, перед последним штурмом города, Тит, по свидетельству еврейского историка Иосифа Флавия, отдал приказ не разрушать Иерусалимский Храм, так как в будущем он будет «служить украшением Империи». Но война есть война: отчаяние и ярость, с какой сражались иудеи, нарушили все стратегические планы римлян и ситуация вышла из под контроля... Храм погиб.

Надо сказать, что для евреев Иерусалимский Храм был не просто культовым зданием - это было единственное место постоянного присутствия Самого Творца. Помимо Иерусалимского Храма практически в каждом населенном пункте Святой Земли были синагоги (места изучения и толкования Писания), но они не могли заменить Храм и Храмовое богослужение, неразрывно связанное с жертвоприношениями.

Каждый иудей по самым разным поводам в жизни (сбор урожая, рождение детей, смерть близких и т.д.) должен был прийти в Храм и принести жертву. Но 70-й год изменил многое. Вместе с уничтожением Храма была разрушена и вся система жертвоприношений, которая насчитывала не одно столетие. Да и сам институт священников (коганим), которые совершали ритуал, без Храма потерял свой смысл.

До сегодняшнего дня священников в иудаизме нет, как и не существует кровных жертвоприношений - их некому, да и негде приносить (с VII века на месте Иерусалимского Храма находится третья по значимости святыня исламского мира Мечеть Скалы или Мечеть Омара). Тем не менее в еврейских общинах до сих пор с благоговением относятся к носителям священнических фамилий, как представителям духовной аристократии. Как правило, большинство евреев по фамилии Коган, Раппопорт, Кац являются потомками древних священников и поэтому не могут вступать второй раз в брак или жениться (выходить замуж) на вдовствующих.

Отношение к крови в еврейской традиции

Несколько слов об отношении иудеев к крови. В еврейской традиции кровь - это материальная оболочка души животного. Кровь несет в себе «нефеш» - жизненную энергию, «животную душу», которая содержит все вещества, необходимые для функционирования организма, и доставляет их ко всем органам тела. Она наполняет и пронизывает весь организм, который строится из её элементов и зависит от её состава. И пока животное живо «нефеш» - жизненная энергия - находится в его крови, и наоборот - кровь животного - в его душе. Другими словами не душа животного растворена в его крови, а наоборот - кровь как бы «впитана» душой.

Именно этим в еврейской традиции объясняется запрет на употребление в пищу любых продуктов, содержащих кровь животного. Так, если религиозный еврей решит приготовить яичницу и при разбитии куриного яйца обнаружит среди белка и желтка кровинку, он немедленно должен выбросить это яйцо и заменить его другим. Что тут говорить о тех нелепых домыслах, провоцировавших массовые погромы в начале ХХ века, в России, Украине, Белоруссии, Молдавии и т.д., по которым евреи якобы добавляли в состав своей пасхальной мацы кровь христианских младенцев?!

1913-й год был ознаменован очень шумным судебным процессом, который проходил в Киеве. Он вошел в историю отечественной юриспруденции как «Дело Бейлиса». 39-летний Мендель Бейлис обвинялся в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского, причем экспертом обвиняющей стороны выступал католический священник Иустин Пранайтис. Нелепость и фальсификацию этого дела удалось вскрыть нашему православному священнику Александру Глаголеву, профессору кафедры Древнееврейского языка и Библейской археологии Киевской Духовной Академии. Отец Александр - прекрасный знаток Священного Писания и Ветхозаветного законодательства - доказал суду присяжных о невозможности совершения иудеями ритуальных жертвоприношений после разрушения Иерусалимского Храма, а также о недопустимости употребления крови не только в пищу, но и вообще в каких-либо других целях.

Итак, утверждение вышеупомянутого объявления о том, что раввины освящают кошерную пищу кровью жертвенных животных является полным невежеством и нелепостью!!!

Что же такое «кошерная пища»?

В наших магазинах действительно появилось большое количество продуктов стран, с которыми Украина поддерживает торговые связи. Среди этих стран находится и ближневосточное государство Израиль, продукция которого так широко представлена сегодня в наших магазинах. Это и детское питание, цитрусовые, соки, зелень и многое другое. Как правило, продукция израильских производителей маркируется знаком кошерности. Хотя не только израильский производитель ставит знак кошерности на своих продуктах, так многие западноевропейские производители также сообщают на своих упаковках, что их продукция не противоречит правилам кошрута. Мало того, сегодня уже многие украинские производители наравне со знаком качества своей продукции помещают и логотип кошерности.

Что же такое кошерная пища? Как нам к ней относится? Являются ли продукты со знаком кошерности идоложертвенными? Вот ряд вопросов, волнующих многих православных. Попытаемся на них ответить.

Этимологически слово «кашер» не связано с пищей, на иврите оно буквально переводится как «подходящий». Этот термин можно употреблять в отношении правильного поведения человека: «Это кошерный человек» и использовать, говоря о чем-то положительном: «Это кошерная книга» и т.д.

В настоящее время слово «кашер» или «кошер» (первоначально вариант с гласной «о» появился в английском языке из-за особенности произношения ашкеназийских евреев, а затем перекочевал в русский язык) чаще употребляется в отношении пищи. Единственным критерием пригодности в пищу продуктов являются не соображения гигиены, а то, как Священное Писание (Пятикнижие Моисеево) к этой пище относится. То есть обычное значение слова «кашер» - это «пища, разрешенная для еды».

Законы кашрута гласят, что иудеям запрещено есть всё подряд, и даже разрешенная пища должна быть приготовлена должным образом.

Например, единственные разрешенные Священным Писанием животные - это парнокопытные, жвачные. Самые обычные из них - корова и овца, но даже они могут забиваться лишь специалистом - шойхетом (резником).

Мясо животных убитых на охоте по законам кашрута запрещено. Запрет на охоту (которому в еврейской традиции несколько тысяч лет) привел к тому, что даже среди нерелигиозных евреев сегодня мало охотников.

Как говорилось выше, в корпусе книг Священного Писания Ветхого Завета есть много мест запрещающих употребление в пищу крови животных (Быт. 9:4; Лев. 17:10-14). Поэтому при забое, по правилам кашрута, кровь спускается и прикрывается землей, а мясо просаливается и вымачивается до тех пор, пока вся кровь не будет удалена.

Среди рыб кашерными считаются только породы, имеющие плавники и чешую (Лев. 11:9; Втор. 14:9-10). Это ничем не мотивируется.

Запрещены все моллюски, включая популярные сегодня креветки и лангусты.

Среди птиц разрешены только куры, индейки, утки, гуси и некоторые другие.

Как правило, все разрешенные животные травоядны. Птицы, поедающие других птиц запрещены наряду со всеми хищными животными.

Поскольку у нас нет цели описать всю строгость предписаний о пище в еврейской традиции, ограничимся вышеперечисленным.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что всякий раз когда вы возьмете в руки упаковку с маркировкой машгиаха (эксперт, который гарантирует соответствие продукта правилам кашрута) вы должны знать, что именно этот продукт полностью соответствует предписаниям Библии о пище. И ни какие мистические действия над продуктом не проводились!

Если это пучок зелени в упаковке (лук, базилик, петрушка и т.д.), значит, машгиах проверил эту зелень на наличие насекомых - их там нет.

Если это упаковка муки, значит, мука просеяна под наблюдением машгиаха через сито, где на 1 см2 должно быть не менее 70 дырочек (эксперт обязан проверить количество дырочек кончиком иглы), во избежание попадания жучков и прочих насекомых в пищу, ведь употребление насекомых в пищу запрещены Библией!

Если маркировка кошерности стоит на молочном продукте, это означает, что данный продукт не вступал в контакт с животными жирами и приготовлен в стерильной посуде.

Знак кошерности - это констатация и гарантия того, что продукт приготовлен и упакован в стерильной обстановке и в соответствии с древними правилами Библии о «чистой» пище.

Как христианину относиться к кошерным продуктам?

Всякий раз когда очередная группа наших православных паломников отправляется на Святую Землю для поклонения местам связанных с земной жизнью нашего Спасителя, мало кто из паломников задумывается, чем их угощают и кормят во время паломничества. Трапеза в монастыре или же это обыкновенный завтрак в гостинице, здесь в Израиле всюду присутствуют кошерные продукты. Да других продуктов в магазинах Израиля просто нет, а если есть, то они продаются в некошерных магазинах которые не так легко найти. И православные, живущие на Святой Земле даже не обращают внимания на то кошерный тот или иной продукт или нет, в первую очередь потому, что этот знак адресован для соблюдающих кашрут. А для людей, которые не являются религиозными евреями, это только гарантия того, что продукт приготовлен в атмосфере повышенной степени стерильности.

Нам, православным христианам ХХІ века, следует почаще обращаться к опыту первохристианских общин (а их быт, особенно на Ближнем Востоке и в Малой Азии, очень тесно переплетался с соседями язычниками и иудеями), для которых слова Спасителя: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст» (Мф. 15:11) были главным критерием сохранения святости и внутренней чистоты.

А настороженность и подозрительность к продуктам питания наблюдалась ещё два тысячелетия назад. Именно это побудило святого апостола Павла обратить своё слово назидания и утешения к жителям античного Коринфа - экономического мегаполиса древнего мира, известного своими лавками, рынками и базарами: «Всё что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести» (1 Кор. 10:25). Эти слова пастырской заботы мы должны расслышать и в наш неспокойный век.

В завершении необходимо заметить, что кошерные продукты не являются идоложертвенными. Думающих и читающих верных чад нашей Церкви хочу отослать к книге профессора МДА протодиакона Андрея Кураева «Почему православные такие?» (М. 2008), в этом труде есть замечательная статья «Вредят ли христианину «подброшенные» нечистоты?», где автор делает подробный и аргументированный анализ соответствия пищи наименованию идоложертвенной, и отношению к ней христианина по учению апостола Павла и святоотеческого наследия.

«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8) - это увещевание апостола Павла не всегда бывает понимаемо нашими православными современниками. И как следствие появляются разного рода кривотолки и религиозные предрассудки, которые мешают реально жить согласно Евангелия и святоотеческого учения.

Дай Бог, чтобы ничто в жизни не могло заслонить Голгофу, Крестную Смерть Спасителя и Его Славное Воскресение - к этому мы должны стремиться в первую очередь. А слова апостола «Для чистых все чисто» (Тит. 1:15) должны нам помочь в том, чтобы вокруг нас, благодаря нашей духовной и нравственной чистоте, мы вовремя обнаруживали и разоблачали реальный подлог, который действительно может повредить нашей христианской совести.

Протоиерей Олег Скнарь, кандидат богословия, «Православіє в Україні»