В небе над Курском произошло чудо - гигантский крест из облаков

В небе над Курском (Россия) появился гигантский крест из облаков, сообщает интернет-газета Дни. РУ. Необычное явление сразу же привлекло внимание множества паломников, собравшихся на встречу с чудотворной иконой Божьей Матери. Люди не сомневались в том, что на их глазах произошло настоящее чудо.

Вчера вечером патриарх Московский и всея Руси Кирилл привез в Курск чудотворную икону Божьей Матери, которая почти 90 лет находилась в приходах русского зарубежья. Сразу после его прибытия в темном небе над Курской коренной пустынью, у которой остановилась делегация, появились две пересекающиеся под прямым углом белые полосы, напоминающие следы от пролетевших самолетов.

При этом, как рассказали очевидцы необычного события, собравшиеся приветствовать святыню, были поражены яркостью и геометрической четкостью линий, образовавших этот крест. Явление было заметно над монастырем на протяжении получаса.

Крест над Курской коренной пустынью стал предметом обсуждения паломников на следующий день, после приезда патриарха. Многие из них верят, что крест стал знаком милости Божьей Матери.

Это явление стало не первым в этом году чудом. Так, в самом начале сентября в Константино-Еленинском соборе казахстанского города Костанай неожиданно замироточил крест. Как рассказал настоятель храма протоиерей Андрей Корчажников, крест начал периодически покрываться маслянистыми каплями, несмотря на то, что его регулярно протирали.

«Видно, что на кресте сверху как будто накапано масло. Возле креста находятся лампады, но они расположены ниже. Даже если бы одна из лампад разлилась, жидкость бы стекла вниз, однако масло на кресте стекает выше уровня лампад», — отметил он.

А в апреле во Владимире замироточили сразу четыре иконы, пишет Комсомольская правда. Чудо произошло в новом университетском храме Кирилла и Мефодия. На скептические мнения горожан по этому поводу настоятель храма отец Сергий ответил: «В любом случае, от Господа может идти только добрый знак, как бы мы к этому ни относились».