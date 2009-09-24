Одесский митрополит Агафангел заявляет о поддержке Януковича

Митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Московского патриархата АГАФАНГЕЛ заявляет о поддержке лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА как кандидата в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом митрополит заявил на встрече с журналистами в Одессе.

«Виктор ЯНУКОВИЧ – самый достойный претендент на пост Президента Украины, за него голосуют люди со здравым смыслом, люди, надеющиеся на то, что Украина достойна быть европейским государством», - сказал он.

«Виктор ЯНУКОВИЧ на посту премьер-министра Украины в 2004 году, - отметил иерарх Русской православной церкви на встрече с журналистами, - проводил государственную политику, при которой каждый мог получить вовремя зарплату, каждый мог обеспечить свою семью, сохранить достойный образ жизни».

Вместе с тем, подчеркнул митрополит, «нынешнее руководство Украины неспособно оградить народ от страданий, а экономика падает, рушится: закрываются предприятия, а, например, завод «Криворожсталь» попал в «бюджет проедания».

Он также скорбно посетовал, что «народ беднеет, люди уезжают в поисках лучшей жизни, а Украина ежедневно теряет свое население».

Причем, по мнению митрополита АГАФАНГЕЛА, «в последнее время премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО решила сделать Одессу вторым Чернобылем: решение о приватизации Одесского припортового завода – худшее, что могло придумать нынешнее руководство страны».

Напомним, правящий архиерей Одесской митрополии принимал активное участие и в предвыборной компании В.ЯНУКОВИЧА за пост Президента Украины в 2004 году, выступая на митингах Партии регионов, вопреки Обращению Священного Синода УПЦ МП от 26 июля 2004 года о том, что Православная церковь «должна быть за пределами политики, за пределами борьбы партий, а потому не может призывать общество к поддержке какой-либо политической силы или конкретного политического деятеля».

Принимая участие в одном из митингов 30 июля 2004 года, глава Одесской епархии АГАФАНГЕЛ призывал голосовать только за кандидата в Президенты В.ЯНУКОВИЧА, поскольку «этот человек заслуживает внимания и со стороны Бога, и со стороны людей. Я думаю и призываю верующих одесситов отдать свои голоса на предстоящих выборах за достойного кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. Я думаю, что Украина и силу обретет, покой и славу, и достоинство среди европейских государств».

И в то же время иерарх РПЦ публично высказывался против кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО: «Я опасаюсь В.ЮЩЕНКО, потому что многие кандидаты обещают в своих программах многое сделать, - с Россией вечный союз, но это только на момент выборов. Как только их изберут, они забывают это. И не дай Бог, начнется национализм. Национальное, культурное, духовное, оно всегда присуще своему народу. И мы должны язык, культуру, традиции уважать, которые существуют в Украине, умножать их. Но националист - всегда фашист, в какой бы форме он не появлялся. Народ наш боится этого. Потому, что в те годы, когда я был депутатом Верховной Рады с 91 по 94 год, мы пережили многое».