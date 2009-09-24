Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион лишил диаконского сана священника

Управляющий Донецкой епархией Украинской Православной церкви Московского Патриархата Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН лишил диаконского сана одного из священников «за уклонение в раскол».

Как сообщили в пресс-службе Донецкой епархии, Митрополит ИЛАРИОН подал в Священный Синод УПЦ МП рапорт о утверждении его указа №161 от 14 сентября 2009 года о лишении диаконского сана запрещенного в священнослужении протодиакона Владимира КОСКИНА.

В рапорте Митрополита, в частности, указывается, что 7 сентября 2009 года за аморальное поведение клирик Свято-Николаевского кафедрального собора города Мариуполя протодиакон В.КОСКИН был запрещен в священнослужении (указ № 156). Однако вместо покаяния и исправления запрещенный в священнослужении протодиакон уклонился в раскол Украинской Православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП), а именно: 13 сентября 2009 года в городе Мариуполе принял участие в «священнической хиротонии», которую возглавил священнослужитель УПЦ КП.

В пресс-службе епархии указали, что согласно канонам Православной Церкви, за уклонение в церковный раскол и принятие там «сана священника», будучи под запретом от Правящего Архиерея, за аморальное поведение, протодиакон В.КОСКИН лишен дьяконского сана.