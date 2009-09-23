В Одесской области освящен храм «Всех Святых земли Украинской»

Торжественное открытие новопостроенного храма «Всех Святых земли Украинской» состоялось в райцентре Коминтерновское Одесской области. Освящение его и Божественную литургию осуществил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Как передает корреспондент УНИАН, тепло встреченный тысячным общиной верующих УПЦ КП, Святейший Патриарх подчеркнул в поучительном слове особенную роль Православной церкви в духовном развитии народа, укреплении государства и подъеме национального сознания.

По благословению Патриарха Филарета возглавил новый храм священник Петр (ДИДЫЧ).

В церемонии открытия храма, возведенного на территории Коминтерновского мемориального комплекса жертв Голодомора 1932-33 годов, приняли участие глава Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, народный депутат Украины Петр ЮЩЕНКО, глава Коминтерновской райгосадминистрации Людмила ПРОКОПЕЧКО, глава Одесско-Балтской епархии УПЦ Киевского патриархата епископ ЯКОВ и другие общественные деятели и священнослужители.