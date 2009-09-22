Православные чествуют Святителя Феодосия Черниговского

Православные чествуют Святителя Феодосия (Угличского) Черниговского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской епархии, 21 сентября отмечается день прославления мощей Феодосия, а 18 февраля отмечается день его памяти. По случаю праздника архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский АМВРОСИЙ отслужил службу в кафедральном Свято-Троицком соборе.

Сегодня в Свято-Троицком соборе состоялась торжественная Божественная литургия.

По традиции, которая сложилась в Черниговской епархии, для паломников открыта трапезная, где все желающие смогут попробовать блюда православной кухни.

В этот день мощи Святителя Феодосия в кафедральном храме Черниговщины открыты к поклонению.

С 12 до 21 сентября мощи Святителя Феодосия побывали в Спасо-Преображенском соборе и Успенском соборе Елецкого монастыря, где при жизни бывал святой. Вчера состоялся крестный ход, во время которого рака с мощами Святителя Феодосия перенесено в Свято-Троицкий собор.

Справка УНИАН. Святитель Феодосий (Угличский) – архиепископ Черниговский, жил в ХVІІ веке. Потомок дворянского рода, воспитанник братского Киевского монастыря, один из наиболее образованных людей в свое время, ученик Епифания Славинецкого, Иннокентия Гизеля. Архиепископ Феодосий не только поддерживал и перестраивал существующие монастыри Черниговщины, но и способствовал основанию новых. Также занимался религиозной просветительской деятельностью. В лике святых Феодосий был прославлен в конце ХІХ ст.