Епископ Евстратий: Избирателя можно ввести в заблуждение, Бога - нет

21 сентября. Главред

Церковь молится за президентов: нынешнего и будущего

Идет неофициальная президентская кампания: на улицах появилось огромное количество биллбордов с портретами и цитатами из предвыборных программ желающих возглавить страну. Студенты получили возможность заработать копейку, раздавая «боевые листки» кандидатов, а остальные граждане – получить удовольствие от многочисленных концертов, проплаченных претендентами на президентское кресло.

Но есть еще одно явление, по времени совпавшее с началом кампании: обращение политиков к Богу. Чуть ли не ежедневно СМИ сообщают то о визите политиков в храм, то об очередном дарении иконы, то об очередном «благословении на престол».

Не взаимосвязаны ли эти явления?

С этим вопросом «Главред» обратился к главе Информационно-издательского управления Киевской Патриархии епископу Евстратию (Зоре). Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции владыки, которая состоялась в пресс-центре «Главреда».

Политик - тоже человек и тоже может верить в Бога

«Если говорить о мотивах, которыми руководствуются политики в своем обращении к Богу, я думаю, эти мотивы такие же разные, как и мотивы, которыми руководствуются в своей духовной жизни рядовые граждане. В этом большого отличия между простыми гражданами и политиками, находящимися на виду, нет - одни люди ходят в храм по собственному выбору, для кого-то это может быть силой привычки или традиции, кто-то считает, что это просто часть образа жизни добропорядочного человека.

В каждом конкретном случае, я думаю, мотивы в конечном счете может сформулировать только сам человек. Потому что как сказано в Священном Писании: «никто не знает дела человеческие, кроме Духа, который в человеке находится». Зачастую мы сами не можем себе ответить, почему мы поступаем так или иначе».

С другой стороны, «политики, даже если они не глубоко верующие люди, на самом деле должны хотя бы демонстрировать уважение к религии. Даже руководитель той партии, которая официально провозглашает атеизм как свою идеологию (я имею в виду Коммунистическую партию), все равно постоянно подчеркивает, что он с уважением относится к православным традициям, к православной культуре, духовности и тому подобное. То есть, даже такие политики, оставаясь в душе атеистами, все-таки должны демонстрировать знаки внимания и уважения по отношению к религии, к церкви, к вере и к верующим людям.

Если говорить о политиках, которые сейчас больше всех на слуху, то я думаю, что подавляющее большинство из них - это люди действительно верующие. Они верующие не перед телекамерами, а они верят в то, что существует Бог, в то, что жизнь не ограничивается только тем, что мы видим, что есть какие-то духовные ценности и тому подобное».

Политик в храме – один, вне храма – другой. Как и остальные люди

«Другой вопрос, как политики реализуют свою веру в политике, во взаимоотношениях с обществом, в своей деятельности, или это остается только в стенах храма, во время каких-то религиозных праздников, или это все-таки влияет и на всю жизнь человека.

Тут, я думаю, наши политики не очень далеко уходят от всего общества, которое, к сожалению, в большинстве своем разделено внутренне само в себе». «Человек в храме во время богослужения верующий, а выходя из храма, он начинает вести себя как человек светский. Я думаю, что многим нашим политикам это тоже присуще. Поэтому мы их можем видеть во время богослужений в религиозные праздники в храмах, они ставят свечи, молятся, но вне храма, как и подавляющее большинство нашего общества, поступают согласно тем традициям и убеждениям, которые сложились в обществе, которые часто вступают в противоречие с установками православной веры».

Избирателя можно ввести в заблуждение, Бога - нет

«Я надеюсь, то, что наши политики люди верующие, будет использоваться ими не только как одна из позитивных граней их публичного вида, которая должна привлекать к ним общество, но и налагать на них ответственность. Потому что, верим мы в это или не верим, признаем или нет, но ответственность перед Богом за свои поступки существует. Особенно это касается наивысшего уровня власти».

«Мы как церковь желаем всем политикам, чтобы они через свою веру приходили к осознанию того, что они несут ответственность, прежде всего перед Богом, которая не может быть снята никем и ничем, потому что суд истории и суд человеческий может быть превратный, а Суд Божий праведный, нелицемерный, неподкупный. Если избирателя можно каким-то лживыми лозунгами ввести в заблуждение, Бога ввести в заблуждение невозможно».

Церковь молится за президентов: нынешнего и будущего

«Церковь по заповеди Божьей обязательно молится за тех, кто является носителем власти. Так было во времена апостолов, когда власть была языческой, так было, когда власть стала христианской, так есть и в настоящий момент, так и будет. Несмотря на то, какая бы власть ни была, мы должны молиться за тех, кому эта власть вверена, потому что это великое, тяжкое и ответственное служение. Мы уверены, что без помощи Божьей человек достойно это служение нести не может, потому что ответственность за те решения, которые должен принимать один человек или несколько людей, слишком велика в масштабе такой большой страны, как наша, как наш многомиллионный народ».

«Учитывая то, что выборы президента - общественно важно событие, и учитывая то, что пост президента чрезвычайно важен, и лицо, которое будет возглавлять государство на следующий срок, фактически будет определять направление развития и общества, и политики, и экономики, церковь не может стоять в стороне от этих событий. Поэтому мы, бесспорно, в первую очередь, будем призывать верующих к молитве. Когда была прошлая президентская кампания, мы несколько месяцев подряд совершали молитвы, чтобы выборы прошли справедливо, чтобы был избран именно тот кандидат, которого хочет подавляющее большинство избирателей.

Мы и теперь будем молиться особенно рьяно за то, чтобы выборы прошли спокойно, в соответствии с законом, чтобы президентом был избран тот человек, который имеет соответствующую поддержку в обществе. Также мы будем говорить о том, какими критериями должен руководствоваться избиратель, который должен определить его выбор. Мы, как поместная украинская православная церковь, будем говорить то же, что мы говорили во время всех предыдущих политических кампаний. А именно, что поддержку избиратель должен оказывать тем кандидатам, которые выступают за укрепление государственного суверенитета, независимости Украины, за укрепление единства украинского общества».

Церковь ни за кого не агитирует и благословляет только тех, кто уже занял пост

«Мы не собираемся агитировать ни за кого. Все, кто хочет получить благословение от нашей церкви на хорошие дела, на деятельность на благо украинского народа, могут его получить».

«Бесспорно, не может быть проведение политической агитации под видом каких-то религиозных событий. Этих «крестных ходов», которые в действительности являются политическими демонстрациями, не может быть. Поэтому мы считаем, что это нарушение законодательства, которое четко указывает, что церкви не занимаются агитацией и не являются местом для агитации».

Что касается случаев дарения икон, благословения - я думаю, что это, скорее, определенного рода эксцессы приверженцев того или иного кандидата. Я думаю, от этого не огражден ни один кандидат, потому что не только люди светские являются сторонниками своих политических лидеров, но и среди людей духовных, религиозных тоже есть те, кто уважают того или иного кандидата.

Но я думаю, каждому политику, особенно первого эшелона, которые претендуют на президентское кресло, нужно стремиться не выставлять такие вещи напоказ. Я думаю, здесь вопрос даже не столько к самим кандидатам, сколько к работе их штабов и пресс-служб. Я думаю, что это не будет способствовать улучшению политического имиджа кандидата».

«Если человек с молитвы начинает хорошее дело, то Господь будет ему помогать. Если это хорошее дело будет нивелироваться такими эксцессами, я думаю, сам кандидат должен позаботиться о том, чтобы по-другому эти вещи организовать».

«Не может быть в церкви благословения на какую-то государственную должность, потому что церковь отделена от государства, и не церковь определяет, кто будет президентом Украины, премьер-министром Украины, председателем Верховной Рады, депутатом или любым другим должностным лицом. Поэтому благословение может даваться только тому лицу, которое уже заняло определенную должность».

Константинополь или Москва? Единая поместная православная церковь

«В конце позапрошлой, в начале прошлой недели были соответствующие решения Синодов двух конфессий УПЦ Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата о создании рабочих групп, на которые возложена ответственность за подготовку диалога между нашими конфессиями.

Мы не откладываем этот вопрос на неопределенное время. Думаю, что буквально в первой декаде октября такая встреча состоится и мы впервые официально сможем сесть за стол переговоров и начать свою работу.

Почему это стало возможным? Прежде всего, потому, что все больше и больше верующих, священников, епископов, убеждаются в том, что состояние украинской церкви, украинского православия ненормальное, неправильное, потому что оно разделено, и само собой это разделение не исчезнет. Поэтому ждать, что все как-то решится со временем, нет никаких оснований. Нужно что-то делать для того, чтобы преодолевать это разделение. Потому что разделение церкви - это элементом разделения общества, это как замкнутый круг, который подпитывает сам себя. Разделенная церковь подпитывает деление в обществе, а деление общества подпитывает разделение церкви.

Мы должны найти выход из этого порочного замкнутого круга. И я думаю, что этот выход будет найден, потому что есть основания быть церкви единой: это единая вера православная, это единая история, это единый украинский народ, среди которого православная церковь несет свое служение. Я думаю, что мы сможем найти точки соприкосновения, взаимопонимания».

«Эти переговоры будут призваны снимать градус противостояния между двумя конфессиями. Сейчас на уровне и простых верующих, и священников нередко можно встретить острое негативное отношение друг к другу. Я думаю, что этот процесс переговоров позволит каждому увидеть в оппонентах не оппонентов, а братьев и сестер, по вере православной, которые отличаются лишь тем, что имеют другие взгляды на будущее церкви, на то, как ее построить».

«Наша цель, зачем мы идем на эти переговоры, – чтобы в Украине была единая поместная православная церковь. Ради этого мы, как церковь, работаем вот уже скоро двадцать лет, ради этого мы перестраиваем свою структуру, ради этого мы осуществляем свою деятельность, потому что мы считаем, что в земном измерении это наша цель, которой мы должны достичь».

«Когда Патриарх Кирилл находился в Украине, он говорил, что идея независимой церкви в независимом государстве является нецерковной идеей. Мы нашли документ. Это решение Священного Синода УПЦ, принятое в 1943 году, которое опубликовано в «Журнале Московской Патриархии» за 1944 год. Это решение о признании грузинской церкви автокефальной, и в мотивировочной части этого решения речь идет о том, что раньше, во времена Российской империи Грузия не имела никакого отдельного управления или своих границ, поэтому и в церковном отношении была подчинена Всероссийской церкви. Но теперь обратите внимание: «Грузия в составе Советского Союза имеет и свое управление, и свои границы. Поэтому мы считаем, что так как Грузия является государством, в этом государстве может быть Грузинская православная церковь».

Учитывая то, что уровень независимости Украины значительно выше, чем уровень независимости Грузинской ССР в пределах Советского Союза во времена Сталина, я думаю, что если уж эта мотивация подходила для Грузинской церкви, то тем более эта мотивация должна подходить для Украинской церкви.

Поэтому, вспоминая о Грузии, хотел бы напомнить слова о том, что в независимом государстве независимая церковь. Это не наши слова, это не слова политиков, не слова Кравчука или Патриарха Филарета. Это слова, которые содержались в документе, принятом Синодом Московского Патриархата. Пусть они его внимательно перечитают и не упрекают нас в том, чего мы не делали».

«Вариант слияния церквей под патронатом Константинопольского Патриархата рассматривался и рассматривается, но только в контексте того, чтобы образовать в Украине единую поместную православную церковь со статусом автокефалии, то есть независимость в административном управлении. Поэтому, если Константинопольский Патриархат предложит такую модель, которая бы позволила в скором времени, – год-полтора-два – прийти к такому состоянию, бесспорно, такая модель будет рассматриваться и может быть принята. Если речь идет о том, что мы должны подчиниться Константинопольскому патриархату, а потом когда-то, возможно, нам что-то будет дано, то у нас возникает вопрос: чем эта модель отличалась бы от той, от которой мы отказались? Мы были в составе Московского Патриархата, мы имели права широкой автономии, независимость и самостоятельность в управлении, и зачем было тогда 20 лет перестраивать Киевский Патриархат, чтобы потом все это нивелировать, отказаться и сказать: нет, давайте мы пойдем под власть Константинопольского Патриарха?»

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