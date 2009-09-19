В УПЦ КП с оптимизмом смотрят на возможные результаты диалога с УПЦ МП

«Я с оптимизмом смотрю на возможные результаты диалога между УПЦ КП и УПЦ МП, так как он призван объединить Церков”, - сказал глава Информационно-издательского управления Украинской православной церкви Киевского патриархата епископ Евстратий.

По его мне нию, диалог призван положить конец вражде между верующими, между священниками. “Он призван к миротворчеству, а это как раз то, о чем сказал Господь: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», - отметил он.

“Те, кто более-менее знаком с церковной проблематикой в Украине, понимают, что разделение Православной Церкви давно вышло за церковные рамки. И это уже проблема не только самой Церкви, а и общества, поскольку большинство населения Украины относит себя к Православной Церкви, разделение которой приводит и к разделению общества – то есть к конфликтам. И, надо сказать, эти проблемы взаимно подпитывают друг друга. Общественные проблемы подпитывают конфликты церковного характера, а церковные конфликты - противостояние в обществе. И все, кто смотрит «в перспективу», понимают, что, в конце концов, в Украине должна быть единая Церковь – это для нее нормальное состояние. Потому что Православная Церковь не должна быть разделена на несколько конфессий, - сказал епископ.

По его словам, “и в этом случае возникает закономерный вопрос: какой должна быть Церковь в Украине – единой Русской или единой Украинской?” “Я думаю, ответ тут логичен и понятен из самого названия. Украина является независимым государством, в котором живет народ со своей самобытной культурой, духовными традициями, историей”, - сказал он.

“И в соответствии с каноническими правилами, выработанными веками, Православная Церковь Украины имеет право быть поместной, административно независимой, сохраняя веру и богослужебный уклад, традиционный для всей Православной Церкви. И понимание того, что Церкви Московского и Киевского патриархатов – православные, происходящие из одного корня, и подвигает нас на то, что об этом единстве нужно вести диалог”, - уверен он.

“Кстати, о диалоге мы говорили давно. И в решении Синода Украинской православной церкви Московского патриархата есть ссылка на наше обращение, которое было направлено архиереям УПЦ МП еще в декабре 2007 года. То есть почти два года назад!

Но, видимо, в УПЦ Московского патриархата только сейчас нашли внутреннюю возможность осторожно ответить на наше предложение. И пока это не диалог как таковой, а только лишь его підготовка”, - пояснил епископ.

При этом он не исключил, что суть вопроса, отчего наши братья из Московского патриархата так долго шли к такому шагу, в том, что в самой церкви УПЦ МП нет единого мнения, нужен ли этот диалог в принципе.

«В медиа-пространстве есть некая группа, которая пропагандирует свою позицию, опираясь при этом на поддержку Москвы – их в шутку называют «блистательными одесситами». Они как раз ориентируется на позицию Одесского митрополита – одного из ярых противников независимости Украины в современной Русской Церкви, и выступают категорически против самой возможности диалога. Потому что, по их мнению, «все, кто хочет быть в Православной Церкви, и так там», а остальные - их не интересуют.

Но оставаться в самодовольном положении, мол, «мы в канонической Церкви, а что там происходит за стенами неважно» – это не христианский подход. И, к счастью, большая часть УПЦ МП более трезво подходит к тому, что происходит в Украине и ее церковной жизни. Они понимают, что не обращать внимания на более чем четыре тысячи приходов и миллионы верующих, которые есть в Киевском патриархате – это мягко говоря, недальновидно. И, более того, неразумно – причем со всех точек зрения, в том числе и с пастырской», - сказал о.Евтратий.

Он ситает, что решение о начале подготовки диалога является все-таки результатом такой внутренней дискуссии, которая на протяжении длительного времени шла в УПЦ Московского патриархата.

«Если же говорить о том, каким будет сам диалог, то, мне кажется, что он будет достаточно сложным, поскольку существует много сил, заинтересованных в его неуспешности.

Но, в то же время, я с оптимизмом смотрю на возможные результаты этого диалога, так как он призван объединить Церковь. Призван положить конец вражде между верующими, между священниками. Он призван к миротворчеству, а это как раз то, о чем сказал Господь: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»», - отметил он ы добавил: «Когда состоится диалог – пока неизвестно. Но, как говорится, самый длинный путь начинается с одного шага. И мы хотим, чтобы этот шаг в самое ближайшее время был сделан. Чтобы мы впервые за всю историю наших взаимоотношений официально сели за один стол – говорить о будущем Украинской Церкви».

«И я верю в то, что не мы, участники рабочих групп, призванные к диалогу, сможем какими-то своими способностями, талантами, аргументами найти выход из этого лабиринта. Это сможет Господь. А мы лишь будем стараться в меру своих сил не мешать Ему привести все к лучшему», - сказал он и добавил: «Мы будем стараться в этом вопросе услышать Его голос, а не отстаивать лишь свои мнения или позиции. Тем более, что мы представляем не самих себя, а миллионы верующих, тысячи священников. И, понимая всю эту ответственность, надеемся на то, что с Божьей помощью, несмотря на все трудности, этот диалог все-таки сможет привести к единству Церкви».