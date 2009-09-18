Пресс-служба Московской патриархии преобразована в пресс-службу Патриарха Кирилла

По благословению предстоятеля РПЦ МП пресс-служба Московской патриархии преобразована в пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси, которая является структурным подразделением Московской патриархии, сообщает "Патриархия.Ру".

Руководителем пресс-службы назначен священник Владимир Вигилянский, который, согласно распоряжению главы РПЦ МП, подотчетен Патриарху Московскому и всея Руси.

Также в распоряжении Патриарха Кирилла указано, что пресс-служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Синодальным информационным отделом, а руководитель пресс-службы является членом коллегии Синодального информационного отдела.

Одной из основных функций пресс-службы, согласно распоряжению Патриарха, является "своевременное предоставление средствам массовой информации сведений об официальной деятельности Патриарха Московского и всея Руси, о совершенных и планируемых богослужениях, встречах, переговорах, торжественных актах и других мероприятий с его участием".

Также в обязанности пресс-службы входит аккредитация СМИ на мероприятия с участием Патриарха и обеспечение работы СМИ во время данных мероприятий и богослужений.

Кроме того, пресс-служба Патриарха подготавливает раздел новостей и публикаций, связанных с деятельностью предстоятеля РПЦ МП, на официальном общецерковном сайте.

На основании подписанного распоряжения пресс-служба выполняет множество других функций, связанных с информационным обеспечением деятельности главы РПЦ МП. Во время работы Архиерейских Соборов и сессий Священного Синода пресс-службе Патриарха усваиваются функции пресс-службы, соответственно, Архиерейского Собора и Священного Синода.