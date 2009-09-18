Диалог между УПЦ МП и УПЦ КП обречен на неудачу

В Украинской автокефальной православной церкви считают, что диалог Украинской православной церкви Московского Патриархата и Украинской православной церкви Киевского Патриархата обречен на неудачу.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы УАПЦ протоиерей Евгений ЗАПЛЕТНЮК. Он убежден, что все решения во время этого диалога будут приниматься сугубо в кабинетах и дальше них не будут распространяться. “На сегодня Киевский Патриархат занял агрессивную политику для самоутверждения. И именно это будет мешать его сотрудничеству не только с УПЦ Московского Патриархата, но и с УАПЦ. Нужно честно признать, что с существующим состоянием дел в украинском Православии на сегодня вопрос создания Единой Поместной Церкви в Украине, к сожалению, - это лишь мечта будущего”, - считает протоиерей Е.ЗАПЛЕТНЮК.

Одной из причин, добавил он, есть попытки патриарха УПЦ КП ФИЛАРЕТА “внести смуту в среду не только РПЦ, но и УАПЦ - когда-то единственной Украинской Церкви”. “Вспоминается недавнее интервью Святейшого ФИЛАРЕТА, в котором он показательно начало УАПЦ приписывает к 1994 года. Это откровенное пренебрежение нашим убеждением, особенно в год двадцатой годовщины возрождения УАПЦ”, - заявляет протоиерей Е.ЗАПЛЕТНЮК.

Он также утверждает, что Предстоятель УАПЦ МЕФОДИЙ неоднократно делал попытки “к соединению церкви и лечению раскола”. А поскольку это не дало результата, и не были услышаны “побратимы по крови”, то, убежден представитель УАПЦ, нет и никаких оснований надеяться на то, что в Киевском Патриархате услышат и голос тех, “кто сегодня является идеологическим, политическим, а то и личными врагами”.

Протоиерей Е.ЗАПЛЕТНЮК также отметил, что УАПЦ с большим одобрением и пониманием получила известие о решении Священного Синода УПЦ Московского Патриархата о продолжении работы богословской комиссии по диалогу с УАПЦ. “Мы убеждены, что без внимания на одну из наибольших православных церквей в мире - Российскую православную церковь найти легитимный выход из сложной канонической ситуации пока не реально. Мы бы хотели, чтобы иерархи Московского Патриархата понимали нашу позицию и по-братски, не враждебно и без предубеждения восприняли наши убеждения и мировоззрение”, - призывает протоиерей Е.ЗАПЛЕТНЮК.