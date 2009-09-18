УПЦ проведет всеукраинский фестиваль православных СМИ

Первый всеукраинский фестиваль православных СМИ пройдет с 9 по 12 октября 2009 года в рамках VII Международного фестиваля «Покров».

Об этом сообщает сайт УПЦ.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, организовывает мероприятие Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, председатель отдела - пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко. Информационные партнеры фестиваля - официальный сайт УПЦ, «Церковная православная газета», Интернет-портал «Православие в Украине», телеканал «Глас».

В рамках фестиваля запланирована работа круглого стола на тему: «Слово о Церкви в современном мире: христианские принципы журналистики», фестиваль-презентация региональных православных информационно-просветительских проектов, заседание клуба главных редакторов, выставка православных СМИ, знакомство с работой телеканала «Глас» и пресс-офиса УПЦ.

По результатам голосования участников будут отмечены наилучшие печатные, аудио-, теле- и Интернет-проекты Украинской Православной Церкви.

К участию в работе приглашаются официальные представители епархий Украинской православной церкви, ответственные за работу епархиальных СМИ, а также православные журналисты, сотрудничающие с церковными масс-медиа, ведущие собственные информационные проекты или пишущие на церковную тематику.

Все желающие, не имеющие возможности принять участие в мероприятии лично, смогут стать виртуальными участниками фестиваля - на сайте, который начнет свою работу в день открытия. Зарегистрировавшись, вы сможете размещать свои доклады, выступления, оставлять отзывы, делиться мнениями, а также презентовать свой медиа-проект и принять участие в конкурсе, который будет проводиться во время работы фестиваля.

Для участия необходимо подать заявку, заполнить форму презентации своего СМИ, прислав эти сведения на электронный адрес festzmi@gmail.com не позднее 1 октября.

На все дни работы фестиваля участники обеспечиваются проживанием и частичным питанием (завтрак). Регистрационный взнос за одного участника - 500 грн.

За дополнительной информацией нужно обращаться по телефону: 8 (044) 255 12 58.