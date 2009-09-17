В Донецкой области освящена общеобразовательная школа

В Донецкой области в поселке Озеряновка города Горловки освящена общеобразовательная школа.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой Епархии Украинской Православной Церкви, к решению о необходимости освятить школу директор Озеряновской ОШ №58 Людмила ШЕВЧЕНКО пришла совместно с родительским комитетом спустя год после введения в школьную программу предмета «Христианская этика в украинской культуре». Идеей проникся весь преподавательский состав школы, также поддержали и родители учеников.

Чин освящения совершил настоятель Свято-Пантелеимоновского храма г. Горловки протоиерей Давид СОЛОМОНИШВИЛИ. На освящении присутствовали преподаватели и родители учащихся. После чина освящения здания попросили освятить и школьный автобус. Ежедневно он привозит на занятия и развозит по домам детей из отдаленных сел – Михайловки, Широкой Балки, Верхней и Нижней Озеряновки.

По информации работников школы №58, это единственное общеобразовательное учебное заведение в поселке. Она была открыта в 1967 году в бывшей усадьбе помещика, в 1987 году рядом было достроено двухэтажное здание со спортзалом. Теперь, по прошествии более чем 40 лет, школа впервые была освящена. Освящение было приурочено к очередной годовщине со дня основания школы.

По окончании чина отец ДАВИД обратился со словом наставления к родителям и учителям. Он призвал их заботиться прежде всего о душе ребенка, так как миссия родителей – не просто одеть и накормить, но и воспитать духовно богатую личность. В этом важном деле сегодня нельзя обойтись без православного педагога, подчеркнул отец ДАВИД.

В Донецкой епархии объяснили, что в прошлом году в Озеряновской средней школе в 3-м классе факультативно был введен предмет «Христианская этика в украинской культуре», в нынешнем году о введении христианской этики попросили родители учеников 6-го класса, а выпускники младшей школы, теперь уже пятиклассники, захотели продолжить изучение этого предмета. Так что теперь в ОШ №58 основы православной этики изучают ученики 3-го, 5-го и 6-го классов.

В Озеряновской школе есть и квалифицированные преподаватели этого предмета. Среди них – Ольга ГОНЧАРОВА, выпускница Епархиальных курсов по христианской этике для преподавателей общеобразовательных школ в г. Горловке и курсов повышения квалификации для учителей христианской этики Областного института последипломного образования. О. ГОНЧАРОВА кроме того много лет работает школьным психологом, оказывает психологическую помощь и поддержку детям, помогает им поверить в себя и раскрыть свой талант, утвердиться в сложной жизни.

Она хочет создать в школе комнату психологической разгрузки, куда каждый ученик или преподаватель мог бы прийти и отдохнуть, подумать в тишине, помолиться. По мнению О. ГОНЧАРОВОЙ, в такой комнате обязательно должны быть иконы, перед которыми можно было бы поставить свечку, и Священное Писание, которое мог бы почитать каждый желающий. "Молитва, общение с Богом – один из действенных способов разрешения конфликтов и психологической поддержки. Бог есть независимо от того, хотим мы этого или нет, и если бы психология как наука изначально не строила своих принципов на христианской основе, на основе Божиих заповедей духовной жизни, то как практика она была бы бессильна", - отмечает педагог О. ГОНЧАРОВА.



