Во Владимирском соборе Киева отслужат панихиду по погибшим журналистам
17:19, 16 сентября 2009Православие
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По инициативе медиа-профсоюза
16 сентября 2009 года поз благословению Святейшеого Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и по инициативе Киевского медиа-профсоюза в храмах Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата состоится панихида по погибшим журналистам.
Как сообщает сайт УПЦ КП, в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева панихида будет отправлена в 18.30.
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