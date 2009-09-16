Во Владимирском соборе Киева отслужат панихиду по погибшим журналистам

16 сентября 2009 года поз благословению Святейшеого Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и по инициативе Киевского медиа-профсоюза в храмах Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата состоится панихида по погибшим журналистам.

Как сообщает сайт УПЦ КП, в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева панихида будет отправлена в 18.30.