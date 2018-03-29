Мытарства братии Китаевского монастыря продолжаются: жители микрорайона требуют выселить монахов за пределы Киева

Жители микрорайона Китаево подготовили обращение в высшие органаны власти с просьбой «немедленно выдворить Китаевский монастырь как источник правонарушений в Голосеевском районе» за пределы Киева.

Свято-Троицкий монастырь Китаевской пустыни обратился в Верховную Раду Украины, к первым лицам страны, в правоохранительные органы с просьбой защитить законные права братии монастыря – прекратить «грубое административное давление» и разрешить затянувшийся имущественный конфликт с людьми, проживающими на территории Китаевской пустыни.

Об этом сообщили на пресс-конференции в Киево-Печерской Лавре настоятель Лавры архиепископ Вышгородский Павел (ЛЕБЕДЬ) и наместник Свято-Троицкого монастыря Китаевской пустыни архимандрит Прохор (КОСТЮЧЕНКО).

Комментируя недавнее обращение жителей микрорайона Китаево к высшим органам власти с просьбой "немедленно выдворить монастырь, как источник правонарушений в Голосеевском районе за пределы Киева", принятое на общественных слушаниях, настоятель Киево-Печерской Лавры архиепископ Вышгородский Павел (ЛЕБЕДЬ) назвал его «приговором безумных».

«В Китаевской пустыни совершается тяжелый грех святотатства. Это поругание, насмешка над святыней. Сегодня монахи, которые создали Китаеву пустынь и этот район прибывают в таких мытарствах. Бог не в силе, а Бог в правде и поруган не бывает!», - подчеркнул архиепископ.

Кроме этого, в обращении, принятом на общественных слушаниях, которое озвучил владыка, говорилось о предложении жителей микрорайона разрушить монастырскую стену, «о запрете на строительство кладбища», а также «о смене руководства монастыря». Кроме того, жители микрорайона просят у городской власти содействовать гражданам, которые проживают на территории монастыря, в приватизации жилья.

По словам владыки Павла, на общественных слушаниях прозвучало, что земля, принадлежащая Свято-Троицкому монастырю, якобы уже продана частной структуре.

Говоря о «сожительстве» с мирянами, он обратил внимание на систематическое нарушение общественного порядка на территории монастыря светскими людьми.

«С четверга по понедельник мы не можем жить в монастыре. Мы не можем довести до конца службы, потому что музыка… 104 (семьи, проживающие на монастырской территории – УНИАН) хорошо – а нас 6400 монахов… Господа, которые сегодня у власти, нужно думать, прежде чем расселять», - призывает владыка.

По словам присутствующего на пресс-конференции народного депутата Украины от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, за захватом Китаевой пустыни стоят «видные представители политической силы, которые сегодня имеют свою фракцию в стенах парламента Украины". Депутат пообещал в ближайшие три недели обнародовать фамилии нардепов и руководителей структур, причастных к конфликту.

«Те политики, которые сегодня говорят о моральности, за деньги создают прецедент уничтожения морали и будущего нашего государства… К сожалению, в Украине сегодня делается все для уничтожения духовности, чтобы люди, которые живут в государстве, были людьми без веры, без корней и без будущего. Почему на территории кладбища Китаевой пустыни сегодня пытаются строить развлекательный комплекс? Может быть это делается умышленно – для уничтожения сердца православия в Киеве?!», - предположил депутат.

По его словам, в Хозяйственном суде Украины пошли на «безпрецедентный поступок» – текст договора об аренде земли на условиях 8-11 грн. за 1 га в месяц, был введен в тело решения суда.

«Это было сделано для того, чтобы данный договор никто никогда не смог обжаловать, или изменить какое-либо решение, потому что это узаконилось от имени государства Украина», - объяснил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Также он сообщил о том, что отправил депутатские обращения к Киевскому городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, главе СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и председателю Голосеевской райгосадминистрации Киева Сергею САДОВОМУ с просьбами разрешить конфликт и прекратить силовое давление на монастырскую братию.

Аргументируя свое мнение о том, что на настоятеля монастыря осуществляется «неприкрытое давление», руководитель правозащитной организации «Православная правозащита» Олег ШЕЛУДЧЕНКО сказал: «Начались действия, которые тяжело представить по отношению к Церкви. Развернута беспрецедентная кампания в СМИ по дискредитации монастыря. Кроме этого, задействован админресурс – в монастырь поступают запросы практически от всех государственных организаций, имеющих на это право. Началось неприкрытое давление на настоятеля монастыря. Развернута юридическая кампания – на настоятеля монастыря поданы судебные иски».

В свою очередь, наместник монастыря архимандрит Прохор (КОСТЮЧЕНКО) убежден, что в имущественном конфликте в Китаевской пустыни монастырь не виновен – «есть все бумаги, подтверждающие законность передачи земель».

«Китаевская пустынь – древняя святая земля, которой более 400 лет. Мне, как наместнику монастыря, приходится сейчас заниматься не тем, к чему я призван, а тем, чтобы обороняться от частной коммерческой организации – ходить по судам. Государство нам это передало (целостный имущественный комплекс – УНИАН)», - напомнил отец Прохор.

При этом он верит, что «чаяния и надежды монахов не могут быть необоснованными, тем более в правовом государстве».

Последний громкий конфликт в Китаевской пустыни - 8 августа текущего года, по мнению настоятеля Свято-Троицкого монастыря, произошел по причине того, что городская власть до сих пор не предоставила жилье людям, которые проживают на территории монастыря.

«К сожалению, власти потеряли всякий контроль над регистрацией людей, проживающих на территории монастыря – они поселяются по сегодняшний день», - сказал отец Прохор.

В свою очередь, владыка Павел отметил, что людей из Китаево никто насильно не выселяет.

«Мы наоборот добиваемся, чтобы им дали квартиры. Отец Прохор уже говорил с ними, что поможет некоторым семьям получить однокомнатные квартиры, но они же не хотят однокомнатные", - констатирует настоятель Киево-Печерской Лавры.

При этом, по его словам, на территории монастыря проживают арендаторы – люди, имеющие ордера на квартиры и регистрацию в Китаевой пустыни, давно обзавелись другим жильем.

«Мы подняли этот вопрос во всех инстанциях, чтобы те монастырские помещения, которые освобождаются – люди умирают, не перепродавались и чтобы людей не подселяли», - сказал владыка Павел.

Пока же никаких действий по разрешению конфликта в Китаевской пустыни не предпринято ни исполнительной, ни судебной, ни муниципальной властью.

Как сообщал УНИАН, 8 августа, в Свято-Троицком Китаевском монастыре заявили о захвате неизвестными помещений, принадлежащих обители. По словам наместника Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря архимандрита Прохора, на территории, принадлежащей монастырю, собралась группа неизвестных, которая провела митинг, и совершила самозахват помещения по адресу ул. Китаевская, 32/5, где проживает двое монахов. Конфликт в Китаевской пустыни набрал обороты в текущем году, когда братия монастыря принялась облагораживать территорию монастырского кладбища на котором, по словам наместника отца Прохора, уже найдены 86 захоронений XVII века.

Напомним, что в 2002 году решением Кабинета министров целостный имущественный комплекс ликвидированного Киевского государственного научно-производственного комбината был передан монастырю Китаевский пустынный скит УПЦ - в том числе жилые дома, в которых проживали 163 человека. В решении МинАПК эти дома были указаны и переданы монастырю по акту приема-передачи имущества как нежилые. Осенью 2002 года распоряжением Голосеевского районного совета и райгосадминистрации в Киеве указанный жилищный фонд был принят в коммунальную собственность Голосеевского района.

Впоследствии Голосеевский районный совет вернул дома в коммунальную собственность. Однако приватизировать свои квартиры эти люди не смогли.

В том же 2002 году Главное управление земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации предоставило монастырю разрешение на изготовление проекта отведения земельного участка. При этом согласно закона, на время подготовки проекта землеотвода, наличие такого разрешения предусматривает запрет на сдачу земель в аренду. В марте 2007 года монастырь подписал договор с «Киевским центром земельного кадастра и приватизации земли» с целью инвентаризации земельных участков.

Не смотря на это, в 2006 году Киевский горсовет передал землю Китаевского монастыря, общей площадью 59,6 га., частной структуре в долгосрочную аренду, сроком на 15 лет. Арендная плата по некоторым участкам составила 9 грн. (!) в месяц за 1 га земли.

Часть земельных участков, переданных в аренду частной структуре, входят в состав архитектурного и археологического заповедника, которые охраняются законом.

В ноябре 2007 года Киевский горсовет принял решение о передаче земли Китаевского монастыря сельскохозяйственному открытому акционерному обществу «Киевская овощная фабрика» «для строительства и обслуживания объектов общественного и коммерческого назначения, торгово-развлекательных комплексов, офисных центров, строительства жилых объектов, паркинга».

Анна ХРУСТАЛЕВА, УНИАН