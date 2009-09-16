21 сентября состоится паломничество к Холмской чудотворной иконе

21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы, состоится традиционное ежегодное паломничество к Холмской чудотворной иконы Богоматери (по календарю именно в этот день чествовуют образ).

Как сообщает официальный сайт УПЦ КП со ссылкой на Волынскую епархию, оригинал иконы находится в Музее волынской иконы. После Божественной Литургии в кафедральном соборе Святой Троицы отправится крестный ход к музею, где будет освящена копия холмского образа. Также около иконы будет отслужен акафист.

После службы крестный ход с копией образа отправится в недавно построенную часовню в честь Холмской иконы, что в парке перед гимназией №4.