21 сентября состоится паломничество к Холмской чудотворной иконе
09:32, 16 сентября 2009Православие
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В Музей волынской иконы
21 сентября, на Рождество Пресвятой Богородицы, состоится традиционное ежегодное паломничество к Холмской чудотворной иконы Богоматери (по календарю именно в этот день чествовуют образ).
Как сообщает официальный сайт УПЦ КП со ссылкой на Волынскую епархию, оригинал иконы находится в Музее волынской иконы. После Божественной Литургии в кафедральном соборе Святой Троицы отправится крестный ход к музею, где будет освящена копия холмского образа. Также около иконы будет отслужен акафист.
После службы крестный ход с копией образа отправится в недавно построенную часовню в честь Холмской иконы, что в парке перед гимназией №4.
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