Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ верит в равноправный диалог с Московским патриархатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинской православной церкви Киевского патриархата заявил сегодня в Житомирском Свято-Михайловском соборе на торжествах по случаю 15-летия архиерейского служения архиепископа Житомирского и Овручского ИЗЯСЛАВА.

"То, что Киевский патриархат набирает силы и что Московский патриархат идет уже на диалог с нами, свидетельствует о том, что наша церковь имеет будущее", - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

"В этом убеждаемся не только мы, но и убеждается даже и Москва. Ведь Патриарх КИРИЛЛ посетил Украину, увидел, как к нему относятся - с любовью, но говорят "Прочь!". Он видел нашу церковь, и приходит к выводу, что нужно начинать диалог "с теми раскольниками", как он нас называет", - сказал он.

При этом предстоятель УПЦ отметил, что сейчас в Украине 14 миллионов верующих УПЦ КП, которые, по его словам, “являются основой этой церкви”.

Патриарх ФИЛАРЕТ выразил убеждение, что количество верующих УПЦ КП неуклонно растет. При этом он отметил, что равноправный диалог с Московским патриархатом возможен только при сильной УПЦ КП.

"Придет время, когда мы будем вести полноценные переговоры и с Москвой, но будем их вести только потому, что мы сильные. А если бы мы не были сильными, никто бы на нас не обращал внимания. А сильными мы будем, когда у нас будут архиереи на своих местах и будут работать от души. Я хочу сказать, что житомирскому владыке ИЗЯСЛАВУ 60 лет, а у нас есть и молодые архиереи, которые не знают Московского патриархата, никогда там не были. Какие бы обстоятельства жизни ни были в Украине, Бог благословил быть Поместной Церкви, она есть, так же, как благословил Бог Независимость Украины, она есть и никакие противники ее не поборют", - сказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

Во время пребывания в Житомирской области Патриарх ФИЛАРЕТ вручил архиепископу Житомирскому и Овручскому ИЗЯСЛАВУ орден Святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени.

Как сообщал УНИАН, Священный Синод УПЦ МП под председательством Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) на своем заседании 9 сентября в Свято-Успенской Почаевской лавре принял решение о создании рабочей группы, на которую он возложил ответственность за подготовку к диалогу с представителями УПЦ КП. В ответ на это решение в УПЦ КП создана рабочая группа для проведения диалога с УПЦ МП.