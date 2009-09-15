Луганская епархия УПЦ отпраздновала свое 65-летие

Луганская епархия отметила свое 65-летие. По этому случаю Луганскую область посетил Митрополит Киевский и всей Украины Владимир САБОДАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, в ходе торжеств, которые состоялись в зале областной филармонии, Митрополит вручил награды представителям руководства города и области.

За работу по укреплению церкви и православной веры орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских ІІ степени награжден председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ. Заместителю губернатора Владимиру ЗАБЛОЦКОМУ Митрополит вручил орден Преподобного Нестора Летописца ІІ степени. В свою очередь, руководители Луганской области вручили священнослужителям награды за вклад в возрождение духовности в регионе.

Так, медалью "За заслуги перед Луганщиной" І степени награжден управляющий Луганским епархиальным управлением Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ. Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему ВЛАДИМИРУ вручили медаль "За заслуги перед Луганщиной" II степени. Митрофорный протоиерей, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора города Луганска, ректор Луганского духовного училища Владимир КОНОНЧУК награжден медалью "За заслуги перед Луганщиной" III степени.

Почетным знаком "За развитие региона" награжден протоиерей, настоятель Свято-Петропавловского кафедрального собора города Луганска, секретарь Луганской епархии УПЦ Василий СОМИК.

Кроме этого, шесть священнослужителей региона отмечены почетными грамотами областной государственной администрации и областного совета.

На сегодняшний день Луганская епархия насчитывает 250 приходов, три монастыря, два духовных училища. Только за последние 18 лет, благодаря стараниям митрополита Луганского и Алчевского ИОАННИКИЯ и управляемого им клира, в регионе построено и освящено 22 культовых сооружения, проводятся работы по строительству 14 новых храмов.