Российский Воронеж подарит луганскому храму церковные колокола

В Покровском соборе Воронежа (Россия) освятили церковные колокола, которые будут доставлены и торжественно переданы в подарок храму в г. Сватово Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, колокола для храма в честь иконы Божьей Матери Спорительниця хлебов в г. Сватово Луганской области изготовили в Воронеже. Их планируют доставить в Украину 17 сентября. Инициатором и исполнителем благотворительного проекта "Воронежские колокола в подарок Украине" стала комиссия по толерантности и общественной дипломатии Общественной палаты Воронежской области.

На протяжении маршрута доставки колоколов: Воронеж - Ольховатка - Росошь - Кантемировка - государственная граница России с Украиной - Луганская область - Сватово в трех пограничных районах пройдут молебны и состоятся встречи делегации с местным населением.