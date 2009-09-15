Синод УПЦ лишил сана священника бывшего клирика Винницкой епархии

Священный синод УПЦ под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА принял решение о лишении сана священника бывшего клирика Винницкой епархии протоиерея Олега БАБАКА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, поводом для такого решения, как указывается в Рапорте архиепископа СИМЕОНА, на основании которого Синодом было принято решение, послужили действия о. Олега, который, “прикрываясь саном священника, выступал в роли народного целителя, применял методы, противоречащие учению Церкви”.

В сообщении пресс-службы Винницкой епархии УПЦ МП отмечается, что поводом для принятия Синодом такого решения, стал переход священника в Киевский патриархат.

“На основании поданного Рапорта, Правил Святых Апостолов 31, 39, 55; 14 правила Двукратного Собора, за уклонение в раскол” протоиерей Олег БАБАК был лишен сана”, - отмечает пресс-служба. При этом Винницкое епархиальное управление сообщает, что “отныне, согласно церковным канонам, О.БАБАК не имеет права проводить богослужения, носить духовную одежду, давать священническое благословение”. Кроме того, УПЦ заявляет, что “вычитки и молебны О.БАБАКА не имеют церковного благословения».