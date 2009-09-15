В Донецкой области освящен храм

В Донецкой области, в городе Марьинка был освящен храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой Епархии Украинской Православной церкви, освящение святого престола и храма возглавили Управляющий Донецкой епархией Высокопреосвященнейший ИЛАРИОН, митрополит Донецкий и Мариупольский и Управляющий Горловской епархией Преосвященнейший МИТРОФАН, епископ Горловский и Славянский.

Иерархам сослужили 10 священнослужителей Донецкой и Горловской епархий. После освящения престола состоялся Крестный ход со святыми мощами в антиминсе и первая в этом храме Божественная литургия. Епископ МИТРОФАН совершил диаконскую хиротонию чтеца Александра ОХРИМЕНКО.

По словам настоятеля Свято-Казанского храма протоиерея Сергия ГЕЙКО, 8 сентября 2009 года, день освящения храма, для жителей Маринки навсегда останется историческим днем. Первый деревянный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы был построен в Марьинке в середине XIX века, а в 1906 году была освящена новая каменная церковь. К сожалению, безбожное лихолетье оставило потомкам только закладную табличку от Свято-Казанского храма - в 30-х годах прошлого века он был взорван.

Пятнадцать лет назад в Марьинке возродилась церковная жизнь и верующие начали собираться на молитву и богослужения в здании бывшей библиотеки. "Мы пытались заложить Свято-Казанский храм в нескольких местах, - рассказывает благотворитель Вячеслав ГОНЧАРЕНКО.- Но геологи, изучив территорию, не давали добро на строительство. В конце концов они определили, что самое лучшее место там, где когда-то был старый храм. Мы купили старый кинотеатр и приступили к строительству. И вот когда рыли котлован, на том месте нашли фрагмент плиты, на которой было написано, что в 1906 году здесь был заложен храм. Это еще раз подтвердило правильность нашего выбора".

Осенью 2003 года митрополит ИЛАРИОН освятил место под строительство типового храма и началось его строительство. Под руководством настоятеля был разработан оригинальный проект храмового здания. В сентябре 2006 года на храм были установлены купола. Резной золоченый иконостас изготовили мастера из Харцызска (руководитель мастерской Н. ПРУЦКИЙ), а роспись выполнил харцызский иконописец Юрий ГАЙДУК в соавторстве с местным художником Григорием ОВЧПРЕНКО.

В настоящее время на территории храмового комплекса вырыт колодец, над которым установлена сень. Имеется и дом для причта. Большую помощь верующим в строительстве, благоукрашении и приобретении всего необходимого для богослужения оказали местные власти. В день освящения Свято-Казанского храма они были отмечены церковными наградами.