В УПЦ Киевского патриархата создана рабочая группа для диалога с УПЦ МП

Священный синод Украинской православной церкви Киевского Патриархата сегодня, 14 сентября, единогласно принял решение об образовании рабочей группы, на которую возложена ответственность за подготовку диалога с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ КП, такая группа создана в ответ на решение Синода УПЦ МП от 9 сентября с.г. образовать аналогичную группу со стороны этой церкви для подготовки диалога с Киевским патриархатом.

Рабочую группу УПЦ КП возглавил ректор Киевской православной богословской академии митрополит Переяслав-Хмельницкий ДИМИТРИЙ. В состав группы также включены епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ, архимандрит ЕПИФАНИЙ, протоиереи, Петр ЗИНИЧ и Олег МАЛАНЯК, а также аспирант Киевской православной богословской академии Михаил СИВАК.

Синод УПЦ Киевского патриархата также положительно оценил решение УПЦ МП начать подготовку к диалогу. «Считать решение Священного синода УПЦ МП о создании рабочей группы по подготовке диалога с УПЦ Киевского патриархата таким, что открывает путь к проведению диалога между нашими Церквями с целью преодоления разделения украинского православия», - сказано в решении.

Планируется, что уже в ближайшее время рабочая группа свяжется с аналогичной группой от УПЦ МП с целью организации первой двусторонней встречи.