В Киев прибыла Почаевская икона Божией Матери

В Украине продолжаются торжества по случаю 450-летия принесения Почаевской иконы Божией Матери на Волынь. Для того чтобы дать возможность поклониться православной святыне всем, кто не может побывать в Почаевской Лавре, 13 сентября икону привезли в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, верующие встретили чудотворный образ на Железнодорожном вокзале и крестным ходом пронесли к Киево-Печерской Лавре. Шествие со святыней прошло по центральным улицам столицы: ул. С. Петлюры - б-р Шевченко – Бессарабская площадь - ул. Хрещатик – Европейская площадь - ул. Грушевского – ул. И. Мазепы. Икону пронесли около Горсовета, Кабмина и Верховной Рады Украины.

По оценкам правоохранителей, в крестном ходу приняли участие около 10 тыс. человек.

В Киево-Печерской Лавре Почаевскую икону встретили Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир и духовенство. Перед Успенским собором состоялся молебен, после которого икону перенесли в Трапезный храм, где все желающие могли приложиться к святыне.

По окончании молебна, в своем обращении к присутствующим, Митрополит Владимир выразил надежду, что пребывание Почаевской иконы Божией Матери в разных уголках Украины поможет преодолеть церковный раскол и объединит украинский народ.

«Сегодня Сама Царица неба и земли прибыла в Киев, чтобы вместе с нами прославить Ее сына и (верующие имели возможность - УНИАН) помолиться друг за друга. У нас есть Матерь Божия, у нас и есть чудотворная сила, которую Ей дал Господь», - сказал Митрополит Владимир.

Около 12 часов ночи в Трапезном Храме состоялась литургия с молебном и чтением акафиста Почаевской иконе Божией Матери. Этой же ночью бесценную реликвию перенесли в Храм Всех святых, который находится на месте строительства кафедрального собора Христова Воскреcения (ст. м. Лыбедская, Железнодорожное шоссе, 3).

Как сообщили в пресс-офисе УПЦ, ежедневно в 9.00 в этом храме будет начинаться Божественная литургия, после которой перед Почаевской иконой Божией Матери будет совершаться молебен. Также молебен с акафистом Пресвятой Богородице будет проходить здесь в 14.00, 16.00, 18.00. Икона пробудет в Киеве до 21 сентября.

22 сентября чудотворная икона отправится в Канаду. Святыня побывает в Торонто, Монреале, Оттаве, Ванкувере, Калгари, Эдмонтоне, Риджайне и Виннипеге. 11 октября Почаевская икона вернется в Киев в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, а с15 октября начнется Всеукраинский крестный ход по Украине. Перед возвращением в Почаев, святыня побывает также в Москве.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Свято-Успенской Почаевской Лавре проходили торжества по случаю 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь.

Справка УНИАН. Чудотворная Почаевская икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых Православной церковью, хранится в Успенском соборе Почаевской Лавры (Тернопольская обл.). В Лавре образ находится над иконостасом центрального придела Успенского собора, на высоте четырех метров. Верующие могут приложиться к нему только после Литургии, когда священнослужители опускают древнюю чудотворную святыню вниз на лентах.

Согласно преданию, оригинал иконы никогда не должен покидать границы обители. В поездках и крестных ходах за пределами Почаевской Лавры участвует чудотворная копия иконы, которая датируется тем же временем, что и оригинал.

Благодаря молитвам перед этой православной знаменитостью совершаются чудеса, объяснения которым не могут дать ни медики и ни ученые - больные получают исцеление неизлечимых болезней. Также перед Почаевской иконой молятся об освобождении из плена, о вразумлении грешников, о даровании семьи и детей.

Икона написана маслом в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божию по пояс с Иисусом на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые женщины: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевым во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойская с крестным ходом перенесла ее на Почаевскую гору для общего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота. Для украшений использованы драгоценные камни.