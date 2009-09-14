В Харькове начался крестный ход с Песчанской иконой Божьей Матери

Торжественным молебном в Свято-Покровском мужском монастыре в воскресенье, 13 сентября, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима начался четырехдневный крестный ход верующих УПЦ Московского патриархата.

Как рассказал координатор мероприятия Сергей Прокопенко, крестный ход приурочен 255-летию нахождения Песчанской иконы Божьей Матери и 210-летию со дня образования Харьковской епархии. Почти десять тысяч верующих с иконой, предварительно доставленной в Харьков с Изюмского Свято-Вознесенского храма, где она постоянно хранится, пройдут 90 километров территорией Харьковской и Белгородской областей, которые составляют единую Белгородско-Харьковскую епархию. В Белгороде харьковчане примут участие в ежегодном традиционном крестном ходу в память присоединенного к лику святых Иоасафа, который возглавлял эту епархию.

Для такого рода массовых мероприятий, сказал С.Прокопенко, верующих будут сопровождать автомобили ГАИ и бригады скорой помощи. Организовано питание, и ночлег участников хода.

Харьковская епархия УПЦ насчитывает свыше 300 храмов, половина которых возобновлена или построена заново в годы независимости Украины. До 1917 года здесь проводилось на год не менее 12 крестных ходов. В прошлом году таких ходов было два - оба в честь 1020-летия Крещения Руси. Одна из них, по территории Харьковской области, с иконой Божьей Матери Державная - по благословению патриарха Русской православной церкви Алексия II, вторая, вокруг Харькова с Песчанской иконой Божьей Матери - по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.