В Винницу привезли святыни, прославившиеся многими чудесами

В Винницу привезли частицу мощей Святителя Николая с Иверского мужского монастыря Одессы и икону Пресвятой Богородицы «Страстную» из села Комаргород Томашпильского района, которая в последнее время прославилась многими чудесами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви, верующие встретили святыни возле Свято-Воскресенского храма, откуда после молебна частицу мощей и икону крестным шествием перенесли в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Святыни будут находиться в Винницкой епархии до 3 октября.