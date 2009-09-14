В Винницу привезли святыни, прославившиеся многими чудесами

08:09, 14 сентября 2009
Православие
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Состоялся крестный ход

В Винницу привезли частицу мощей Святителя Николая с Иверского мужского монастыря Одессы и икону Пресвятой Богородицы «Страстную» из села Комаргород Томашпильского района, которая в последнее время прославилась многими чудесами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви, верующие встретили святыни возле Свято-Воскресенского храма, откуда после молебна частицу мощей и икону крестным шествием перенесли в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Святыни будут находиться в Винницкой епархии до 3 октября.

 

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