Патриарх Кирилл открыл памятник чернобыльцам в Нижнем Новгороде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл памятник чернобыльцам в Нижнем Новгороде.

Как передает Благовест-инфо, в 1996 году на бульваре близ Спасского Староярмарочного собора в Нижнем Новгороде был установлен закладной камень: предполагалось, что в скором времени на этом месте будет воздвигнут памятник нижегородцам, пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС. Вопрос установки памятника долгое время оставался открытым, пока весь процесс его изготовления не взяла на себя Нижегородская епархия. В 2008 году была выделена земля, утвержден проект мемориального комплекса. В 2009 году памятник, представляющий собой двухметровую фигуру скорбящего ангела, был отлит из бронзы и установлен на трехметровом постаменте близ Спасского кафедрального собора. Вокруг памятника установлены гранитные плиты с высеченными на них именами погибших.

«Замечательно, что в этот день мы можем вспомнить тех, кто отдал свои жизни за других людей. Это произошло в мирное время. Люди были вырваны из своих постелей, от своих семей. Многие из тех, кого отправили на ликвидацию последствий аварии, не знали, куда едут, но когда пришли, они все поняли», - сказал Патриарх.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали более 800 000 граждан СССР, в том числе более 5000 «ликвидаторов» — нижегородцы. В настоящее время в Нижнем Новгороде проживают 143 ликвидатора аварии на ЧАЭС.