В Киевском Патриархате положительно оценивают решение Синода УПЦ

«В Киевском Патриархате в целом положительно оценивают решение Синода УПЦ МП о создании рабочей группы для подготовки диалога между нашими Церквями. Такое решение свидетельствует о том, что слова представителей УПЦ МП о желании преодолеть разделения украинского православия постепенно приближаются к реальным действиям», - сказал епископ Евстратий, давая оценку принятому накануне Синодом УПЦ МП решению. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ КП. «Это еще не решение о диалоге, ведь группа призвана лишь его подготовить. Однако это лучше чем заочный обмен мнениями, который проходил между УПЦ МП и Киевским Патриархатом через СМИ в течение прошлых лет. Все те проблемные вопросы, которые существуют во взаимоотношениях между Церквями, лучше обсуждать лицом к лицу, а не заочно» - отметил владыка.

Представитель Киевской патриархии не считает, что начало диалога будет простым, но при наличии доброй воли сторон он может быть плодотворным. «І мы, и УПЦ МП хотят того, чтобы Православная Церковь в Украине объединилась. Эта цель – единство Церкви – является фундаментом для начала диалога. Однако мы видим, что подход к достижению этой цели у нас разный. Мы видим это единство через объединение в Поместную, то есть автокефальную, Церковь. В УПЦ МП считают, что единство нужно достичь в составе Московского патриархата, а об автокефалии говорить лишь впоследствии. В этом есть сложность для диалога. Но в любом случае нужно его начать – другого пути для преодоления разделения, кроме диалога, не существует. Поэтому мы готовы к нему и приветствуем позицию УПЦ МП, которая предприняла шаг в направлении преодоления разделения».

Епископ Евстратий сообщил, что в ответ на решение Синода УПЦ МП вскоре будет сформирована аналогичная рабочая группа со стороны Киевского Патриархата. «К диалогу мы неоднократно призывали УПЦ МП, и наше обращение в декабре 2007 года является формальным основанием для последнего решения Синода. Поэтому мы думаем, что начало соответствующих консультаций не нужно откладывать на длительный срок. Но все будет зависеть от инициатив со стороны УПЦ МП и их активности в вопросе диалога», - отметил владыка. «Верю, что это дело является хорошим, потому что призвано привести Церковь в Украине к единству и миру. Желаю ей благословения Божьего ведь мы помним, что блаженны миротворцы, потому что они сыновьями Божьими назовутся» - сказал он.

Решение Синода корреспонденту агентства УНИАН прокомментировал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко. «Это продолжение курса УПЦ на возобновление единства украинского православия. Мы вступаем в диалог не только из УАПЦ, но и с Киевским Патриархатом. И надеемся на плодотворный диалог. УПЦ начинает этот диалог ради возобновления единства украинского православия», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ.

Как отметил один из членов группы, сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, говорить о полноценном диалоге можно будет после создания аналогичной группы от УПЦ КП. «Прежде всего – важно встречаться. Важно обсудить проблемные вопросы, которые существуют между нами – канонические и экклезиологические. И обсудить пути их решения. Основные вопросы, которые будут подыматься в диалоге – это наверное, будут вопросы признания таинств, вопроса действительности их хиротоний и вопрос регуляции канонического статуса УПЦ КП – каким образом и на каких условиях они могут присоединиться к канонической церкви», - сказал он.

При этом отец Николай обратил внимание на то, что УПЦ готовится к диалогу из УПЦ КП впервые. «С УАПЦ мы ведем диалог с 1995 года. С УПЦ КП диалога не было вообще, он только начинается», - добавил сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ МП.