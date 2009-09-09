РПЦ: Патриарх Кирилл не собирается становиться “православным папой”

Руководитель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит ИЛЛАРИОН опроверг слова Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА о том, что Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ якобы намеревается "возглавить все православие”, стать “православным папой”, передает РИА “Новости”.

“Православная церковь - это конфедерация независимых автокефальных церквей, каждая из которых возглавляется своим патриархом, архиепископом, или митрополитом”, - отметил ИЛЛАРИОН.

“Первым среди ровных в этой семье глав предстоятелей православных церквей есть патриарх Константинопольский”, - отметил он. ИЛЛАРИОН также добавил, что это первенство никоим образом не отрицается и не будет отрицаться Русской православной церковью.

По его словам, также не будет ни одной радикальной перестройки РПЦ.

“Святейший патриарх КИРИЛЛ очень ясно показал, что он будет продолжать линию своих предшественников святейшего патриарха Алексия, Пимена. Ни одна радикальная перестройка в церкви не ожидается. Никаких радикальных реформ не будет" - сказал митрополит ИЛЛАРИОН.

Как сообщал УНИАН, в размещенном на официальном сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) интервью Патриарх ФИЛАРЕТ заявил, что предстоятель РПЦ КИРИЛЛ хочет возглавить мировое православие.

«Именно этим бредит патриарх КИРИЛЛ – возглавить все православие, стать «православным папой», - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.

«Если бы не наша церковь (УПЦ КП – УНИАН), то они бы достигли этого – возможно бы и митрополита ВЛАДИМИРА устранили, и права УПЦ МП урезали, и Киев лишили бы своего архиерея, присоединив древнюю Киевскую кафедру к младшей Московской», - добавил он. Тогда бы, по его словам, «Московский патриарх подчинил бы себе не только православных на бывшей территории Советского Союза. Они бы подчинили себе православных в Европе, Америке, Австралии». «И такие намерения в настоящий момент разрабатываются», - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он также отметил, что Патриарх КИРИЛЛ хочет перестроить православную церковь по образцу католической.