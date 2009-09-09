В Крым прибудут чудотворная икона "Десятинная" и мощи св. Матроны

По благословению Его Блаженства Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины 15 сентября в Крым будут доставлены для молитвенного поклонения верующих чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Десятинная" и мощи святой блаженной Матроны Московской. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

По сообщению пресс-службы, крестный ход, посвященный 150-летию Симферопольской и Крымской епархии, отмечаемому в 2009 году, прибудет из Киева, где эти святыни постоянно хранятся в Рождества Пресвятой Богородицы Десятинном мужском монастыре.

Так, 15 сентября чудотворный образ и ковчежец с частицей мощей святой блаженной Матроны будут доставлены в Евпаторию, а с 18 сентября по 9 октября побывает в 9 городах полуострова.

Как сообщает Церковное предание, икона Пресвятой Богородицы "Десятинная" была писана святым апостолом и евангелистом Лукой. Многие столетия она находилась в Византии. Более тысячи лет назад, накануне Крещения Руси, список с нее привез на свою родину из Корсуни (Херсонеса) святой равноапостольный князь Владимир и установил его в возведенной в X веке Десятинной церкви. Икона пятьсот лет хранилась в этой церкви Киева. В 1240 году во время нашествия татаро-монголов Киев был разрушен. В тяжелую годину татарского погрома икона уцелела. Скорее всего, благочестивые жители Киева ее где-то спрятали. В 1482 году Киев подвергся очередному опустошительному набегу со стороны татар. Вероятно, тогда один из татар содрал с древней иконы Божией Матери богато украшенную ризу, а саму икону бросил в воды Днепра. Но икона Божией Матери уцелела и через некоторое время явилась в Минске на реке Свислочь 13 августа 1500 года. Жители города заметили ее по необыкновенному сиянию, достали из реки и поставили в замковой Рождества-Богородичной церкви, где находилась 116 лет.

В наши дни митрополит Минский и Слуцкий Филарет велел написать точную копию этого чудотворного образа, приложил к оригиналу и привез в восстановленный и переданный Украинской Православной Церкви Киевский Десятинный храм. По свидетельству наместника новосозданного в Киеве Рождества Богородицы Десятинного мужского монастыря архимандрита Гедеона, здесь от этого образа происходит множество чудес. Практически каждый день в обители служат благодарственные молебны по просьбе тех людей, кому Пресвятая Богородицы помогла в их нуждах.

Блаженная старица Матрона святая Русской православной церкви. Почиталась уже при жизни как прорицательница и чудотворица.

Матрона Дмитриевна Никонова родилась 9/22 ноября 1881/1885 года в деревне Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии, она была четвертым ребенком в семье. Родители Наталья и Дмитрий Никонов сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Наталья Никонова решила, что сон был вещий. Уже в 8 лет Матрона лечила и предсказывала будущее. В 16 лет у нее отнялись ноги. После революции 1917 года Матрона и ее подруга Лидия Янкова остались без крова и пошли искать работу и еду в городе. Около 1925 года Матрона перебралась в Москву, возможно, следуя за своими братьями. Жила где придется у друзей и знакомых, но не у своих братьев, так как оба были коммунистами.

Помимо всего прочего, она предсказала свою смерть за 3 дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года и была похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила матушки Матроны стала местом неофициального паломничества.

В 1998 году перезахоронена на территории Покровского монастыря.

В 1999 году канонизирована как местночтимая московская святая; определение Священного Синода от 17 августа 2004 года гласило: "Включить в повестку дня предстоящего Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении святой блаженной Матроны Московской (Никоновой; 1881/1885-1952)". В октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.