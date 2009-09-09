Сегодня состоится заседание Священного Синода УПЦ

9 сентября в Свято-Успенской Почаевской Лавре состоится очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, накануне, 8 сентября Блаженнейший Митрополит Владимир прибыл с трехдневным архипастырским визитом в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

В обители Архипастыря встретил ее наместник архиепископ Почаевский Владимир вместе с монахами и паломниками. Блаженнейший Владыка посетил монастырские святыни. В частности Первосвятитель молитвенно поклонился честным мощам преподобных Иова и Амфилохия почаевских.

Сегодня, 9 сентября, Блаженнейший Митрополит Владимир возглавит заседание Священного Синода УПЦ.

В четверг, 10 сентября, Блаженнейший Митрополит Владимир проведет торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Иова почаевского.