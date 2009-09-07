Богословско-педагогические курсы при Киево-Печерской Лавре ждут новых слушателей

Если Ваша жизнь так или иначе связана с детьми, Вам крайне необходимо знать о

! Ведь даже если у Вас педагогическое образование и тридцать лет стажа, Вам будет очень интересно и полезно познакомиться с православным взглядом на педагогику. От этого многое в жизни может проясниться, внимание с внешнего перейдет на суть (вещей, детей, поступков), вследствие чего воспитательные и учебные моменты будут доноситься более точно и, как идеал, с христианской любовью.

Сейчас на богословско-педагогических курсах учатся преподаватели самых разных предметов, директора школ, учителя воскресных школ, студенты педучилища и пединститута, воспитатели детских садов и детских домов-интернатов, директора детских садов, врачи, юристы, психологи, люди творческих профессий, а также просто мамы, папы, бабушки и дедушки! Все они разного возраста (от 15-ти до 65-ти), разного духовного уровня и социального статуса, однако все они – православные, и пришли на курсы, чтобы научиться отыскивать в детях и в окружающих Образ Божий ( ведь именно это лежит в основе слова ОБРАЗование).

Всех кто заинтересовался богословско-педагогическими курсами мы приглашаем на собеседование, которое состоится 12 сентября в 12.00 в помещении Киевской Духовной Академии (Киево-Печерская Лавра). Телефон для справок 417-00-25 и 8-067-449-06-43