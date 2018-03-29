Почаївська ікона Божої Матері готується вирушити до Канади

Велика православна святиня - Почаївська ікона Божої Матері 13 вересня прибуває до Києва. 21 вересня чудотворна ікона вирушить до Канади, після чого пройде хресним ходом містами України. Про заходи, що плануються за участю святині розповів співробітник Відділу зовнішніх церковних зв`язків Української Православної Церкви протоієрей Микола ДАНИЛЕВИЧ.

- Отче Миколо, чому саме до Канади відбуде з Києва чудотворний Почаївський образ Пресвятої Богородиці?

- Ініціатива принести Почаївську ікону Божої Матері до Канади належить Оттавсько-Канадській єпархії Американської Православної Церкви. Архієпископ Оттавський і Канадський Серафим звернувся з листом до Блаженнішого Митрополита Володимира з проханням принести цю ікону до Канади цього року, який є ювілейним, оскільки зараз ми святкуємо 450-ліття принесення цієї ікони з Греції на Волинь.

Як відомо, саме в Канаді дуже багато вихідців з України. А Почаївська ікона Божої Матері є, напевне, найбільш шанованою іконою не тільки в Україні, але й серед українців за кордоном. Саме в Канаді проживають багато вихідців із Західної України, які б хотіли вклонитися Почаївській іконі - цій західно-українській святині, яка є дуже дорогою для наших співвітчизників за межами України.

Звичайно, що під час перебування ікони в Канаді до неї будуть приходити не тільки українці, але й православні інших юрисдикцій і національностей – росіяни, греки та інші. Наразі в цій країні активно розповсюджується відповідна інформація серед православних всіх канонічних юрисдикцій.

Чудотворній іконі зможуть вклонитися не лише українці, але й інші англомовні православні. До речі, це певною мірою стосується всіх, хто так чи інакше виїжджає за кордон, зокрема до Канади, де, як правило, люди з часом асимілюються, стають англомовними.

- В яких містах Канади побуває святиня?

- Ікона перебуватиме там з 22 вересня по 11 жовтня. Спершу це буде Монреаль (23-25 вересня), потім святиня відвідає Торонто (26-28 вересня) – Хрестовоздвиженський собор, де ікона знаходитиметься в день престольного свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього. З усіх міст Канади, напевне, в Торонто проживає найбільше православних.

Потім – Спенсервіль (29 вересня), Оттава (30 вересня – 1 жовтня), Вінніпег (3-4 жовтня), Саскатун (5 жовтня), Едмонтон (5-6 жовтня), Калгарі (7 жовтня), Ріджайна (8 жовтня) і Торонто (9-11 жовтня). Провінція Саскачеван відома тим, що саме в ній дуже багато українців, які поселилися там ще в кінці XIX століття. Центр провінції – місто Саскатун, саме там буде знаходитись ікона.

Як бачимо, програма передбачається досить насичена, особливо, якщо взяти до уваги значні відстані в Канаді, адже це дуже велика країна.

До речі, 1 жовтня в Оттаві відбудеться Собор Американської Православної Церкви, на якому буде присутній її Предстоятель - Блаженніший Митрополит Іона. Цього дня там відбудеться архієрейська хіротонія: архімандрита Іринея (Рошона) висвячуватимуть в єпископа Квебекського. Цього дня в храмі перебуватиме Почаївська ікона Божої Матері.

- Хто супроводжуватиме за кордоном чудотворну ікону від нашої Церкви?

- Два насельники Свято-Успенської Почаївської Лаври – ієромонах Гавриїл та інок Іоанн, а також представник Відділу зовнішніх церковних зв’язків.

- Почаївська ікона вперше вирушає за кордон?

- Саме до Канади – вперше. Але взагалі за кордоном вона вже була. Ще десь у 2001-2002 роках її вже возили до Америки.

- Йдеться не про оригінал чудотворної Почаївської ікони, яка «вкарбована» в будову храму в Почаївській обителі, а про її список?

- Це - копія Почаївської ікони, вона теж чудотворна. Є в Почаївській Лаврі передання, згідно з яким оригінал ікони ніколи не повинен покидати межі обителі. Саме тому, куди б не приносили Почаївську ікону Божої Матері, мається на увазі саме цей чудотворний список. Він - не новітній, а теж древній і датується тим самим часом, що й сама ікона. Підкреслюю: це є копія – список зроблений один в один з оригіналу, але ця ікона також древня і теж чудотворна.

- Існує декілька Почаївських ікон Божої Матері, на яких Пресвята Богородиця зображена зі стопочкою, є Явлення Божої Матері святому преподобному Іову Почаївському та інші...

- Існує одна Почаївська ікона Божої Матері: образ прикрашений ризою та зіркоподібним сяйвом. Всі ж інші зображення, на яких Богородиця – без ризи, зі стопочкою, без зображення сяйва, - це вже варіації цієї ж ікони, коли поряд із зображенням Богоматері розміщене зображення того чи іншого чуда. Але як тип зображення – це є ікона Почаївська. Тобто та ж сама ікона, але в дещо іншому виконанні.

- Покинувши Київ, після Канади чудотворний образ залишиться в Почаєві?

- Наскільки мені відомо, з Канади чудотворна ікона повернеться додому, щоб пройти хресним ходом містами України.

Розмовляла Тамара Рябкова, sobor.in.ua