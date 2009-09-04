В Киево-Печерской Лавре пройдет выставка-ярмарка «Воздвиженская»

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира 26 сентября на территории Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоится открытие ежегодной Всеукраинской православной выставки-ярмарки «Воздвиженская».

В мероприятии, ставшем уже традиционным, примут участие представители Украины, России и других стран СНГ. На выставке вниманию посетителей будет представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература православных издательств, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, богослужебные облачения, церковная утварь, изделия народного ремесла, продукция из ткани, ювелирные изделия, монастырские травяные лечебные сборы. Пчеловоды из разных регионов Украины представят покупателям мед и продукты пчеловодства.

Выставка-ярмарка будет проходить с 26 сентября по 4 октября на территории Ближних пещер Киево-Печерской Лавры. Вход свободен ежедневно с 9:00 до 19:00.