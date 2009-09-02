В Виннице состоялся тысячный крестный ход

В Виннице более тысячи верующих прошли крестным ходом с иконой Божьей Матери Пантанасса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата, такое мероприятие прошло в первый раз, по благословению архиепископа Симеона и по инициативе благочинного храмов м. Винницы протоиерея Николая ДАВИДОВСКОГО.

По словам о. Николая, организаторы крестного хода имели цель - обойти с молитвой микрорайон Винницы, который имеет название «Вишенька», в котором находится Крестовоздвиженский храм, где есть чудотворная копия иконы Пресвятой Богородицы Пантанасса.

«Ми хотели, чтобы икона в день своего праздника обошла вокруг места, где мы живем, чтобы оно находилось под благодатной Сенью Божьей Матери, чтоб у нас было меньше болезней, аварий, семейных ссор, других проблем», - сказал священник.

Власть города пошла навстречу инициативе епархии и духовенства и позволила проведение этого мероприятия. Крестный ход прошел улицами Келецкой, 600-летия, Хмельницким шоссе, Квятека и Стахурского. Молитвы раздавались в течение всего пути, а около храмов во имя святителя Луки Крымской, апостола Андрея Первозванного и Крестовоздвиженского храма были отправлены торжественные молебны.

По словам организаторов, большое количество людей, которые приняли участие в крестном ходу, намерены и в следующем году по Божьему благословению повторить такой крестный ход не только в пределах одного микрорайона, а вокруг всего областного центра.

Справка УНИАН. Икону Божьей Матери «Всецарица» (на греческом - Пантанасса) чествуют 18/31 августа.