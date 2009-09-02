В Запорожье прибывает Зимненский чудотворный образ Божией Матери

В Запорожскую епархию прибывает Зимненская чудотворная икона Божией Матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ, встреча иконы, являющейся одной из древнейших икон Киевской Руси (по преданию именно ею Патриарх Цареградский благословил св. кн. Владимира на супружество с греческой царевной Анной) состоится в Свято-Покровском соборе Запорожья 6 сентября. Находится в епархии икона будет по 20 сентября.

Справка УНИАН. Чудотворная икона Божией Матери Зимненская - главная святыня Зимненского Святогорского Успенского женского монастыря. Обитель стоит на южном возвышенном берегу реки Луги. По преданию, монастырь основал в 1001 г. св. равноап. князь Владимир, который поставил здесь зимний терем, давший местности название Зимнее, и два деревянных храма: малый Свято-Троицкий и большой Успенский.

Зимненская чудотворная икона Божией Матери написана в греческом стиле на кипарисовой доске с золотым фоном. По преданию была привезена в 988 году из Константинополя будущая супруга князя Владимира Великого - греческая княжна Анна. В 1757 году она была покрыта серебряной позолоченной ризой.

В летописях описываются чудеса, которыми прославилась святыня: после того, как в 987 году Владимир ослеп, вернуть зрение ему помог образ Богородицы (во время крещения в купели князь вдруг увидел необычное свечение, исходящее от иконы, и прозрел). В то же время существует легенда, которая гласит, что в 1724 году мгновенно ослеп купивший село Зимнее человек, посмевший разорять храмы и насмехаться над святынями.