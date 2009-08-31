Константинополь рассмотрит просьбу УАПЦ о вхождении в состав Вселенского Патриархата

Письмо Архиерейского собора Украинской Автокефальной Православной Церкви Вселенскому Патриарху ВАРФОЛОМЕЮ будет рассмотрено на заседании Синода в Константинополе 28 сентября.

Об этом сообщил генеральный секретарь Священного синода Вселенского патриархата архимандрит Елфидофорос ЛАМБРИНИАДИС изданию "Коммерсант-Украина".

После заседания Священного Синода в Украину прибудет делегация Вселенского патриархата для дальнейшего рассмотрения вопроса. "Никакое решение не принимается быстро и спонтанно. Мы планируем визит делегации патриархата в Украину в начале октября. Во время него пройдет встреча представителей Синода с митрополитом МЕФОДИЕМ (главой УАПЦ), на которой также будет обсуждаться данный вопрос, после чего мы примем окончательное решение", - сказал архимандрит.

Вместе с тем, в Украинской Православной Церкви скептически относятся к перспективам УАПЦ войти в состав Вселенского патриархата. "Следует сказать, что УАПЦ в этом вопросе более последовательна, чем Киевский патриархат, который то хочет объединяться с Константинополем, то нет. Однако шансов у УАПЦ практически нет – во время своего визита в Киев Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ ясно дал понять, что он будет общаться только с канонической Церковью, то есть с нами", – цитирует "Коммерсантъ" слова пресс-секретаря предстоятеля УПЦ МП протоиерея Георгия КОВАЛЕНКО.

Так же сдержанно реагируют на письмо митрополита МЕФОДИЯ и в УПЦ КП. "Мы очень сомневаемся, что Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ вот так возьмет и примет под свой омофор УАПЦ, тем более, что это самая малочисленная православная юрисдикция", – сказал руководитель информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ Евстратий (ЗОРЯ). Он считает, что на обращение УАПЦ к Константинополю повлиял приезд в Украину предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА. "После визита КИРИЛЛА в Киев в УАПЦ окончательно поняли, что от Москвы не стоит ждать каких-то шагов по созданию в Украине поместной Церкви, и снова обратили свое внимание на Константинополь", - считает епископ ЕВСТРАТИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Архиерейском соборе УАПЦ было принято Обращение к Вселенскому Патриарху ВАРФОЛОМЕЮ с просьбой о принятии УАПЦ в состав Вселенского патриархата на правах автономии.