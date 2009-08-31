УАПЦ хочет войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии

Украинская автокефальная православная церковь заявила о намерении войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Патриархии УАПЦ, об этом говорится в обращении к Архиепископу Константинопольскому и Нового Рима, Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМИЯ, принятому на Архиерейском Соборе УАПЦ. Предметом рассмотрения Собора стала церковно-конфессиональная ситуация в Украине, которая сложилась после визита Патриарха Московского и всей Руси, а также актуальные проблемы жизни УАПЦ.

В обращении к Вселенскому Патриарху говорится, что церковное разделение в Украине произошло “вследствие кризиса церковного сознания, которое отошло от идеала христианского универсализма”. Соответственно епископат УАПЦ просит Вселенского Патриарха не только молиться за лечение раскола в Украине, но и дать лекарства, которые “смогут исцелить раны на теле Украинской Церкви”.

“Епископат Украинской Автокефальной Православной Церкви снова удостоверяет перед лицом Матери-Церкви, что ради выхода из искусственной канонической изоляции и возобновления сопричастия со вселенским православием наша Церковь готова и стремится войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии. Хотя получение автокефалии было и остается стратегической целью украинского автокефального движения, для преодоления раскола мы также готовы идти на значительные уступки, жертвуя своими собственными интересами ради общего блага Церкви”, – говорится в обращении. Следовательно, участники синода обратились к Патриарху ВАРФОЛОМИЮ с просьбой активизировать диалог и рассмотреть возможные компромиссные варианты решения украинского церковного вопроса.

Также они призвали Вселенского Патриарха разработать и осуществить целостную богословско-церковную программу, направленную на утверждение в Украине кафоличности церковного сознания.

Обращения подписали Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ МЕФОДИЙ, митрополит Галицкий АНДРЕЙ, митрополит Винницкий и Брацлавский РОМАН, архиепископ Уманский ИОАНН, архиепископ Крефальда и Бона ПЕТР, архиепископ Львовский МАКАРИЙ, архиепископ Дрогобычский и Самборский ФЕОДОСИЙ, епископ Черкасский и Кировоградский ИЛЛАРИОН, епископ Фастовский, викарий Киевской епархии МИХАИЛ, епископ Житомирский и Полесский ВЛАДИМИР.

Текст обращения (без изменений)

Його Всесвятості Всесвятішому Варфоломію

Архієпископу Константинопольському і Нового Риму

Патріарху Вселенському

Ваша Всесвятосте!

З синівською любов’ю та шаною ми, єпископи Української Автокефальної Православної Церкви, звертаємося до Вашої Всесвятості зі соборним проханням продовжити Ваші труди з улікування церковного розколу в Україні.

Розуміючи, яке значення для Великої Церкви Константинополя та повноти православ’я у цілому має робота з підготовки Великого і Святого Собору Православної Церкви, ми підносимо свої молитви за те, щоби такий Собор було якнайшвидше скликано, а його діяння допомогли оновленню та консолідації Православної Церкви. Водночас ми просимо Вашу Всесвятість, як доброго пастиря, не оминати пастирською увагою й проблеми багатомільйонного українського народу, який потерпає сьогодні від розколу своєї Церкви.

Трагічне розділення Української Церкви відбулося внаслідок кризи церковної свідомості, що відійшла від ідеалу християнського універсалізму. Прямуючи назустріч вселенському православ’ю, наша Церква вже соборно засудила етнофілетичну ідеологію та заявила про відмову від етнофілетизму як засобу церковного будівництва (Заява архієрейського собору УАПЦ від 15 серпня 2006 р.). Водночас, як свідки та учасники церковних процесів, ми з сумом констатуємо, що без активної участі Вселенського Патріархату новий універсалістський вимір українського православ’я не буде остаточно розкрито.

Об’єднання Православної Церкви в Україні не може відбутися формально або механічно. Досягнення єдності має стати результатом процесу оздоровлення церковної свідомості та життя, звільнення їх від зовнішніх світських мотивацій. Ми прагнемо здобуття повноти церковності, прагнемо, щоб об’єднана Церква була виявленням християнської свободи та універсалізму. З огляду на це, ми не можемо прийняти за основу об’єднання запропоновані нам ідеї відновлення російської православної цивілізації або інші секулярні цінності.

Ваше Всесвятосте! Сьогодні, коли наша Церква потерпає від розділення, ми звертаємося до Вас із проханням не лише молитися за улікування розколу в Україні, але й надати нам ліки, що зможуть зцілити рани на тілі Української Церкви.

Ми закликаємо Вселенський Патріархат розробити та здійснити цілісну богословсько-церковну програму, метою якої є утвердження в Україні кафолічності церковної свідомості. Зокрема, на нашу думку, для оздоровлення церковної свідомості було б надзвичайно актуальним:

залучення провідних богословів Вселенського Патріархату до вирішення української церковної проблеми;

співпраця богословів Вселенського патріархату з провідними гуманітарними та богословськими школами України;

втілення видавничої програми, яка б мала на меті ознайомлення українських православних християн зі здобутками богословської думки Вселенського патріархату, зокрема, в царині еклезіології, канонічного права та історії Вселенського патріархату;

участь представників Вселенського патріархату в наукових заходах в Україні та більш широке та активне, ніж до сьогодні залучення чільних представників православних науковців України до наукових та інших заходів, що проходять за ініціативою або за сприяння Вселенського патріархату;

відкриття в Києві подвір’я або інформаційно-культурного центру Вселенського Патріархату.

З іншого боку, єпископат Української Автокефальної Православної Церкви знову засвідчує перед лицем Матері-Церкви, що заради виходу зі штучної канонічної ізоляції та відновлення співпричастя зі вселенським православ’ям, наша Церква готова та прагне увійти до складу Вселенського Патріархату на правах автономії. Хоча здобуття автокефалії було й залишається стратегічною метою українського автокефального руху, для подолання розколу ми також готові йти на значні поступки, жертвуючи своїми власними інтересами заради загального блага Церкви.

Зважаючи на це, єпископат Української Автокефальної Православної Церкви звертається до Вашої Всесвятості з проханням активізувати діалог та розглянути можливі компромісні варіанти вирішення українського церковного питання.

З синівською любов’ю також просимо Вашу Всесвятість молитися за нашу Церкву, її ієрархів та Боголюбиву Україну з її побожним народом

У синівській любові та покорі

+МЕФОДІЙ

Митрополит Київський і всієї України

Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви

+АНДРІЙ

Митрополит Галицький

керуючий Івано-Франківською Єпархією

+РОМАН

Митрополит Вінницький і Брацлавський

+ІОАН

Архиєпископ Уманський

+ПЕТРО

Архиєпископ Крефальда і Бона

+МАКАРІЙ

Архієпископ Львівський

керуючий Рівненською, Волинською та Таврійською Єпархіями

+ФЕОДОСІЙ

Архиєпископ Дрогобицький і Самбірський

+ІЛАРІОН

Єпископ Черкаський і Кіровоградський

+МИХАЇЛ

Єпископ Фастівський, вікарій Київської Єпархії

+ВОЛОДИМИР

Єпископ Житомирський і Поліський