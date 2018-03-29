Патриарх Филарет: Константинополь опасается, что Москва расколет православие

Если церковь называется украинской, а служит интересам России, то она живет не по правде... Когда Кирилл приехал в Москву, то пошел отчитываться перед Медведевым, а не перед Синодом... Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет ответил на вопросы УНИАН.

СНАЧАЛА ЛЮДИ ПРОДАЮТ СВОИ ГОЛОСА ЗА ГРЕЧКУ, А ПОТОМ ЖАЛЕЮТ, ЧТО ИМ ПЛОХО

Ваша Святость, скоро президентские выборы. Будет ли поддерживать кого-то Киевский патриархат?

Вы знаете, что церковь не вмешивается в политическую борьбу. Однако, как церковь, поддерживаем те политические силы, которые стоят на государственных позициях. Если они за Украину, за Украинское государство, то мы их будем поддерживать.

Мы даем свободу своим верующим, за кого они хотят, за то и будут голосовать. То есть хотим, чтобы эти выборы были свободными, но на них избирали не кого-нибудь, а думали о лучшем кандидате, который бы хорошо руководил государством.

Именно за такого кандидата будет голосовать и духовенство, и верующие Киевского патриархата. Но я не могу говорить за каждого человека в отдельности...

Запрещаете ли Вы своим священникам говорить людям о политике?

Церковь открыта для сторонников всех политических взглядов, кроме антихристианских. Потому она не может выступать на стороне только какой-то одной партии, потому что партии временны, а церковь была, есть и будет до скончания света.

Но церковь состоит из тех же людей, которые граждане государства, она неотъемлемая часть общества. Что волнует общество – не может не волновать и церковь. И об общественной жизни, особенно ее моральной составляющей, о гражданской ответственности мы должны говорить.

Поэтому ответ на ваш вопрос может быть разным. Если под политикой понимать агитацию за партии, кандидатов, то священники не должны агитировать. Но мы вразумляем людей, чтобы они были патриотами, заботились о своем государстве, потому что наши верующие – граждане Украины. Если страдает государство, то и они страдают.

Мы всегда говорим, что народ мудр, а я вот у святых отцов прочитал: не всегда народ бывает мудр и часто избирает не то, что ему полезно. И если мы говорим о нашем времени, то наши люди продают свои голоса очень дешево: за гречку, за 20–30 гривен. А затем сожалеют, что им плохо. Вот такие бывают немудрые.

Но мудр Бог, который все равно, хоть и через испытания, приведет к лучшему.

МЫ ДОЛЖНЫ НЕНАВИДЕТЬ ГРЕХ НАШЕГО СОСЕДА – ЖЕЛАНИЕ ПОРАБОТИТЬ НАС

Вы в своей молитве за Украину в Софии Киевской на День Независимости несколько раз упомянули нашего «соседа–врага». Должна ли церковь определять внешних или внутренних врагов страны?

Должна! Человек должен знать своего врага – грех – и должен ненавидеть его. То есть каждый человек должен в себе ненавидеть грех и в ком-то другом его ненавидеть, но самого человека, который грешит, любить.

Поэтому, когда мы говорим о врагах – внутренних, внешних, – то говорим об их злых поступках, а не о них как о людях, нации, государстве.

Внутренний враг – это тот, который сидит в государстве и работает против государства. Это внутренний невидимый враг. А есть внешние враги, которые хотят отобрать у нас свободу, независимость. Так что вы хотите, чтобы я призывал любить грехи тех, кто у нас пытается отнять свободу? Мы должны ненавидеть этот их грех. Мы должны бороться против желания нашего соседа поработить нас.

Но, любя своего врага, мы должны стать смиренными. Как научиться смирению?

Чтобы научиться смирению, нужно видеть свои грехи, свои изъяны и сравнивать себя со святыми людьми, сравнивать себя с Христом Спасителем. Вот когда мы будем сравнивать себя с Христом, с Его жизнью, поступками, то увидим, что мы никчемны. Что мы далеки-далеки от образа человека, образа святого – и тогда мы становимся смиренны. Человек гордый не видит своих недостатков, а только свои достижения, способности – истинные или ложные. Так вот этот гордый человек смиренным никогда не может быть. И Господь такому гордому человеку не будет помогать.

Я бы не отважился сказать, что украинцы смиренны, больше – терпеливы. То, что терпения у украинцев много – подтверждает вся история нашего народа.

Не кажется ли Вам, что с уходом Виктора Ющенко с должности Президента будет потеряна надежда на быстрое получение независимости церкви?

Я не думаю, что Виктор Ющенко скоро уйдет с этой должности. Думаю, он победит, если на то будет воля Божья.

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ – ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЕЙ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Вы лично много сделали, чтобы идея единой поместной церкви утвердилась в сознании украинцев. Готовы ли Вы пожертвовать своим патриаршим куколем, если появится возможность всем трем православным церквам объединиться?

Готов. Если объединится все православие в одну церковь и если эту церковь признают другие православные церкви... А до тех пор – не готов и не отступлю.

Знаю, что многие хотят, чтобы я не был Патриархом. Но кто эти люди? Те, которые не хотят видеть в Украине поместную церковь. А те, кто хотят, чтобы в Украине была поместная церковь, напротив – не хотят, чтобы я уходил.

Моя личная цель – не патриаршество, а образование в Украине Украинской церкви, независимой, поместной, автокефальной церкви. Ради этого я и работаю. Но это еще не конечная моя жизненная цель. Моя конечная цель – вечная жизнь, то есть куда я отойду после смерти. Поместная церковь – это средство для обретения моей вечной жизни.

А кто вообще должен образовать Украинскую поместную церковь? Есть мнение, что все решают деньги... То есть дело только в политической активности наших вождей и в сумме денег. В конце-то концов, так в свое время Московская церковь выкупила приходы в Украине, дав взятку Вселенскому патриарху...

Это порочные мысли... Мы живем в другое время, в условиях демократии, а не в условиях империализма или царевластия.

Все зависит от самой церкви, людей и духовенства.

Назову три причины, почему церкви до сих пор не объединились. Главная причина – Московский патриархат имеет в Украине политическую поддержку и поддержку бизнеса. Если бы этого не было, то УПЦ МП давно бы объединилась с Киевским Патриархатом и отошла бы от Москвы.

То есть Московский патриархат держится не столько на поддержке извне, хотя она велика, сколько на поддержке внутри страны.

Вторая причина – Москва вводит в заблуждение православных украинцев. Каким образом? Дали лозунги «раскольники», «неканоническая церковь», «неблагодатная церковь». И многие этой неправде поверил. Но вот приехал Патриарх Кирилл, и многим открылись глаза. Они увидели себя такими, какие они есть. Они теперь говорят: «Мы думали, что принадлежим к Украинской церкви, а оказывается, что к Российской церкви». Да, люди, вы теперь увидели, что вы – Российская церковь.

Третья причина – идет борьба между Москвой и Константинополем за первенство в мировом православии. Украинская церковь – это орудие, которые используют обе стороны.

Если вы все это отбросите, то в Украине будет одна церковь, признанная, потому что мы имеем все основания быть автокефальной церковью – и с точки зрения православного вероучения, и в соответствии с канонами.

МОСКВА ГРОЗИТ РАСКОЛОМ ВСЕГО ПРАВОСЛАВИЯ

Недавно Кирилл встретился со Вселенским Патриархом. Видимо, говорили об Украинской церкви... Не знаете ли, какого сейчас мнения придерживается Вселенский о нашей поместности?

Могу только догадываться, о чем они говорили. Конечно, Украинская церковь была у них на языке.

Знаю, что Варфоломей хочет, чтобы Украинская церковь была автокефальной, но хочет, чтобы все это произошло с согласия Москвы, чтобы не привело к разрыву между ним и Москвой, что повредило бы всему православию. Если бы Москва отказалась от Украинской церкви, то Патриарх Варфоломей на это согласен.

А вопреки Москве он не поступит. Потому что Москва грозит, если он признает Украинскую церковь, то она разорвет с ним отношения и этим расколет все православие. А Вселенский не хочет этого раскола, потому так ведет себя.

Как будет выглядеть раскол? Допустим, Патриарх Варфоломей дает документ об автокефалии Украинской церкви. А Москва объявляет, что она прекращает молитвенное единение со Вселенским Патриархом и на свою сторону склоняет еще некоторые православные церкви. Таким образом, мировое православие разделено, расколото. Пока они не едины, но в свое единство не хотят принимать Украинскую церковь.

ЕСЛИ ЦЕРКОВЬ НАЗЫВАЕТСЯ УКРАИНСКОЙ, А СЛУЖИТ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ, ТО ОНА ЖИВЕТ НЕ ПО ПРАВДЕ

А нельзя ли действовать иным образом, например, высылать из Украины епископов, которые откровенно занимаются антиукраинской деятельностью?

Не нужно этого делать, это не Божий путь. Нужно идти дорогой правды. Нужно раскрывать их неправду, а самим проповедовать правду. В чем их неправда и наша правда?

Их неправда в том, что они живут в Украинском государстве, а служат интересам соседнего государства. Это и есть неправда. Если церковь называется «украинской», а служит интересам России, то она живет не по правде.

Вот мы праздновали День Независимости, а Московского патриархата в Софийском Соборе не было...

Так ведь в Софии были представители всех конфессий. Моя коллега сказала, что Московскому патриархату на такое собрание вроде бы по канону нельзя…

На украинской земле могут жить евреи, мусульмане, протестанты, католики? Могут. А обращаться к Богу могут? Могут. А почему же те (УПЦ МП) не хотят помолиться за землю, на которой живут? К чему здесь канон?! Ничего подобного канон не запрещает! Раньше же приходили – и после инаугурации Леонида Кучмы в 1999 году, и Виктора Ющенко в 2005 году, и даже в прошлом году были. Неужели канон за это время изменился?

Они, как и все остальные, получили приглашение. Они не пришли не потому, что им каноны что-то запрещают, а потому, что им Москва не позволяет. Вот это и есть их неправда.

А правда заключается в том, что мы должны служить интересам своего народа, болеть его болестями, радоваться его радостью.

Какова динамика расширения прихода Киевского патриархата за последние десять лет?

Я скажу не за десять лет, а вообще за время, с тех пор, как существует Киевский патриархат. В 92-м году у нас было приблизительно 1,2 тысяч приходов, сейчас – 4,5 тысяч. Было 14 епархий, сейчас – 32.

Не могу сказать точно, сколько сначала было сторонников, но сейчас – 14,5 миллионов. Тогда как у Московского патриархата 9,5. То есть он уменьшается числом верующих, а Киевский патриархат растет. Но Московский патриархат вдвое больше по числу приходов. Их в 90-х зарегистрировали больше, они и сохраняются.

Так что, динамика роста Киевского патриархата есть. И приходы переходят не от нас в Московский, а от Московского к нам. Духовенство тоже к нам переходит.

Если отойти от МП, то считаете ли Украинскую греко-католическую церковь своим конкурентом, ведь их приходы тоже растут?

Нет, она для нас не конкурент. Греко-католики – это католики, потому что они подчинены Папе. Но у нас с ними общее то, что и мы поддерживаем Украинскую государственность, и они поддерживают. В этом отношении мы с ними едины.

МОИМ ЧАСАМ 40 ЛЕТ, И СТОИЛИ ОНИ 130 РУБЛЕЙ

Сколько стоят Ваши часы?

Моим часам 40 лет. Когда-то они стоили 130 рублей.

Кирилл носит часы за 30 тысяч евро. Разве священнослужители должны так пристращаться к материальному, позволять себе такие дорогие “игрушки”?

Если сказать, что мы против красивых, ценных вещей, то это было бы неправда. Господь повелел Соломону построить храм. Такой храм, который удивлял весь Восток. Он был из кипарисового дерева, золота. Казалось бы, что можно молиться и в палатке, но Господь почему-то повелел построить для молитвы роскошный храм.

Церковь молилась в катакомбах, пещерах, когда ее гнали, а когда стала негонимой, начала строить красивые храмы. Мы же гордимся Софией, Андреевской церковью. Священники раньше служили в бедных одеждах, а затем – в роскошных. Бог же повелел первосвященнику израильского народа носить роскошные одежды, а на груди – драгоценные камни. Это же было по велению Божьему.

Если это идет для церкви, по повелению Божьему, то это не грех. Но грех, когда человек это все считает своим и видит в этом приоритет своей жизни: иметь дорогие часы, ездить на дорогой машине. То есть священник, архиерей или мирянин... – да, здесь не нужно отделять, мол, священнику нельзя, а мирянину можно, – должен все считать не своим, а Божьим и принадлежащим к церкви как такой.

Делают ли Вам олигархи какие-то подарки?

Да, делают. Вот этот телевизор подарили, вазы, картины, иконы. И я это принимаю, но это не для меня лично, а для церкви. Я же умру когда-то и с собой ничего не заберу.

Чувствуете ли Вы в своих деяниях поддержку Виктора Ющенко?

Чувствую. Он пытается помочь нам объединиться в одну церковь. Виктор Ющенко часто встречается с Митрополитом Владимиром, и с патриархом Кириллом встречается... Для чего? Убедить, что в Украине должна быть единая поместная православная церковь.

Предыдущие Президенты этого не делали, а он делает. Кучма этого не делал. Он выступал за то, что в Украине должен быть единая церковь. Говорил всегда, но ничего для этого не сделал, и сам в конце правления признал, что ему это не удалось, а Виктор Ющенко начал делать.

Происходят ли объединительные контакты на уровне, например, епископов КП и МП?

Есть случаи, когда наши епископы с ними контактируют, но это не практикуется широко. Но мы не против таких контактов...

КОГДА КИРИЛЛ ПРИЕХАЛ В МОСКВУ, ТО ПОШЕЛ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД МЕДВЕДЕВЫМ, А НЕ ПЕРЕД СИНОДОМ

Вы все-таки не встретились с Кириллом...

Нет, не встретился. Я хотел, а он не хотел. Встречаться со мной? С кем? С Патриархом? Они же меня не считают Патриархом.

Если бы он со мной встретился, то это бы значило, что он признает меня – если не Патриархом, то хотя бы архиереем. Но они же меня лишили всех церковных званий.

Вы действительно считаете, что Кирилл – плоть от плоти российской власти или все-таки самостоятельная фигура?

Нет, он не самостоятельная фигура. Потому что он, как только вернулся в Москву из Киева, поехал отчитываться Медведеву, причем публично. А должен был сначала встретиться с Синодом. Зачем ему встречаться с Медведевым?! Только отчитываться.

ЧТО ЕСТЬ НА МНЕ АНАФЕМА, ЧТО ЕЕ НЕТ – ДЛЯ МЕНЯ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Они на Вас также наложили анафему. Что означает носить ее на себе? Вам как-то тяжелее от этого?

Что она есть, что ее нет – для меня не имеет никакого значения, и из-за нее я не беспокоюсь. Не только я не признаю этой анафемы, не признает ее вся наша церковь. В любой приход приезжаю, ко мне обращаются не как к мирянину, а как к Патриарху, то есть миллионы людей, тысячи духовенства не признают этой анафемы.

Как по мне, наложение анафемы – какая-то большая глупость, особенно в нынешнее время...

Во времена Ивана Златоуста тоже предавали анафеме. А он тому, кто давал анафему, сказал так: «Кто ты такой, берущий на себя власть судить? Господь сказал – не судите, – а ты судишь».

Церковь должна осуждать ереси, то есть неправильное учение. Анафеме могут подвергаться лишь неправильные учения, искаженные учения, а не сам человек. Самого человека никто не имеет власти предать анафеме.

Объясню, для чего это можно сделать. Апостол Павел предал анафеме одного кровосмесителя. Это был человек, который вошел в плотские отношения с женой своего отца. За этот грех Апостол Павел отлучил его от церкви – от общения с христианским обществом.

Если вы прочтете Послание к коринфянам, там много об этом написано. Павел сам очень печалился, что сделал это, но он был обязан, чтобы этот грех не распространялся дальше. Апостол Павел предал анафеме грешника, чтобы заставить покаяться в грехе. И он таки покаялся, и его приняли назад. Вот для этого налагаются анафемы – не как проклятие, а для исправления.

А чего они хотят от меня?

Возможно, чтобы Вы тоже покаялись?

Покаяться в чем? Что отошел от Москвы? В этом покаяться? Я в этом не буду каяться! Потому что я правильно сделал.

В грехах своих – да, я каюсь. А они хотят, чтобы я покаялся, что я отошел от Москвы, и вернулся в Москву. Вот в чем сущность.

Сегодня великй праздник – Успение Богородицы. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим читателям.

Желаю журналистам УНИАН внутренней прочности писать и говорить людям только правду, а читателям – мудрости и ответственности. Желаю всем иметь настоящую любовь к Украине – не на словах, а в поступках. И по случаю праздника Успения призываю Боже благословение на все ваши добрые дела!

Беседовала Оксана Климончук