В храмах Крыма отслужат молебны на начало учебного года

Молебны на начало учебного года проведут в храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, молебны будут отслужены 30 августа.В частности, митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ совершит молебен в кафедральном Свято-Петропавловском соборе Симферополя. Приглашаются учащиеся, их родители и родственники, педагоги и все желающие.2 сентября правящий архиерей митрополит ЛАЗАРЬ совершит в кафедральном Свято-Петропавловском соборе межвузовский молебен на начало учебного года.«Первый межвузовский молебен, который проводился по предложению православных студентов 1 июня 2009 года перед началом летней экзаменационной сессии также в кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла собрал более 120 студентов нескольких симферопольских вузов», - отметили в епархии.Инициативу решили закрепить. «Межвузовские молебны перед началом учебного года, летней и зимней сессий, помогающие студентам настроиться на успешную учебу и сдачу экзаменов, становятся традиционными в Симферопольской и Крымской епархии», - сообщила ее пресс-служба.