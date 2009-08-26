Архиепископ Черкасский и Чигиринский благословил будущих пограничников

Архиепископ Черкасский и Чигиринский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Владыка Иоанн благословил курсантов Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы Украины в поселке Оршанец Черкасской области, которые в канун Дня независимости Украины принесли присягу на верность Украине и украинскому народу. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Черкасской епархии УПЦ КП.

Владыка Иоанн обратился с духовными настановлениями и благословил будущих пограничников на успешную учебу, а в дальнейшем и на добросовестное прохождение службы по контракту в Пограничных войсках Украины.

Добавим, что по содействию руководства учебного центра и по благословению Владыки Иоанна на территории заведения длительное время действует церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Молодых воинов регулярно посещает священник, с которым они могут пообщаться на духовные темы.