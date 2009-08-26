Завершились вступительные экзамены к Черниговское духовное училище

В Черниговском духовном училище, которое готовит регентов и псаломщиков, завершились вступительные экзамены. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского епархиального управления УПЦ.

В этом году абитуриенты сдавали письменный экзамен - произведение на Евангельскую тему, а также проходили собеседование и прослушивание музыкальных способностей. Вступительные экзамены принимал лично ректор Черниговского духовного училища, архиепископ Черниговский и Новгород-Сиверский АМВРОСИЙ и преподаватели училища.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в Черниговском духовном училище, в этом году в учебное заведение зачтено 24 студента. Всего в училище учатся почти 70 студентов - ребята и девушки. Осенью этого года духовное учебное заведение, расположенное на территории кафедрального храма Черниговщины, - Троицкого собора, будет отмечать 20-летие своей деятельности.

Справка УНИАН. Регент - это руководитель церковного хора. Псаломщик - лицо, которое помогает священнику в осуществлении церковных служб и обрядов.