В Черкасской обл. построят церковь Святых Апостолов Петра и Павла

В городе Камянка Черкасской области построят церковь Святых Апостолов Петра и Павла. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Черкасской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Архиепископ Черкасский и Чигиринский УПЦ КП Владыка Иоанн в сослужении духовенства Камянского благочиния совершил освящения места, на котором построят храм.

Присутствующие на празднике председатель Камянской райгосадминистрации Ростислав РЕМЕНЮК, городской председатель Камянки Александр ШАМРАЙ пообещали помогать в строительстве храма. Владыка призвал всех собравшихся приобщаться к строительству церкви.