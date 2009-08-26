В Черкасской обл. построят церковь Святых Апостолов Петра и Павла
13:44, 26 августа 2009Православие
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Мэр обещает помочь
В городе Камянка Черкасской области построят церковь Святых Апостолов Петра и Павла. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Черкасской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Архиепископ Черкасский и Чигиринский УПЦ КП Владыка Иоанн в сослужении духовенства Камянского благочиния совершил освящения места, на котором построят храм.
Присутствующие на празднике председатель Камянской райгосадминистрации Ростислав РЕМЕНЮК, городской председатель Камянки Александр ШАМРАЙ пообещали помогать в строительстве храма. Владыка призвал всех собравшихся приобщаться к строительству церкви.
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