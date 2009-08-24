В Сумской области День Независимости Украины отметили крестным ходом

День Независимости Украины в Шостке Сумской области отметили крестным ходом.

Как передает корреспондент УНИАН, казацкая община Шостки, местная организация Народного Руха Украины и священники УПЦ КП в 18-ю годовщину Независимости прошли крестным ходом от одного храма УПЦ КП - Свято-Покровского, до Свято-Троицкого, то есть через весь город.

Целью этой акции, как сообщил УНИАН один из местных лидеров Руха Михаил СКОРИК, стало освящение всех опасных перекрестков Шостки и привлечение внимания жителей к празднику - Дню Независимости, который, в отличие от Дня города, празднуется здесь «весьма и весьма скромно».

Участники крестного хода совершили молебен не только в недавно сгоревшем храме Покровы Пресвятой Богородицы, но и у Вечного огня в память о всех погибших за свободу и независимость Украины.