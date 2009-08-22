Патриарх Кирилл предлагает создать на Соловках центр по изучению гонений на Церковь в ХХ веке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой создания на Соловках исследовательского центра по изучению репрессий против Церкви в советский период, передает Благовест.инфо.

«Хорошо было бы, чтобы здесь, на Соловках, был бы создан общенациональный центр по изучению всего подвига Русской церкви в ХХ веке, подвига мучеников и исповедников. Я не представляю себе лучшего места для этого», - сказал патриарх Кирилл в Соловецком монастыре, общаясь с монахами и членами попечительского совета обители.

Патриарх одобрительно отнесся к деятельности различных светских организаций, занимающихся изучением репрессий, однако, по его словам, «Церковь должна заниматься своим собственным наследием, ведь еще так много имен неизученных, так много истории непрочтенной».

«В этом смысле Соловецкий монастырь имел бы огромное значение, ведь люди должны знать, чего избегать при построении идеологических иллюзий», - считает Патриарх.

Он также высказался за создание на Соловках православного учебного заведения, поскольку «учиться православной аскезе нужно в полевых условиях, а не в тиши столичных библиотек».

Патриарх выразил надежду, что попечительскому совету Соловецкого монастыря удастся «выработать не только реальную программу восстановления обители, но и саму концепцию того, что должны сегодня представлять из себя Соловки».

«Соловки должны занять совершенно особое место в жизни страны и вообще европейской цивилизации», - убежден патриарх Кирилл.