Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел пригласил Патриарха Кирилла посетить Одессу

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел пригласил Патриарха Кирилла посетить в 2010 году Одессу

Об этом сообщает сайт РИСУ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Как сказано в сообщении, приглашение было передано Патриарху 28 июля в Киеве, во время торжеств, посвященных очередной годовщине Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира. Как стало известно, Патриарх Московский приглашение принял с радостью.

«Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский от лица духовенства и верующих Одесской митрополии Украинской Православной церкви передал Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу официальное приглашение посетить Одессу с первосвятительским визитом в 2010 году в любое удобное для него время. В ответ Его Святейшество заявил, что с радостью совершит патриарший визит в кафедральный город Одесской митрополии в следующем году», – сказано в сообщении пресс-службы епархии.

Вместе с тем, как отмечается, «в отдельных средствах массовой информации освящение упомянутого приглашения привнесло смущение в некоторые круги общественности».

«Пресс-служба Одесской епархии Украинской Православной Церкви обращается к общественности и политикам нашего благодатного края с призывом сохранять дух мира и общественного согласия», – говорится в сообщении.