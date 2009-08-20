В Эстонии пройдет фестиваль старообрядцев

С 22 по 25 августа в Эстонии пройдет III международный фестиваль древнеправославной культуры, в котором примут участие творческие коллективы старообрядцев из Эстонии, Латвии, России и Молдовы, сообщает «Седмица» со ссылкой на ПБК «Новости Эстонии».

За три с лишним столетия староверы Эстонии не раз переживали тяжелые времена, однако им удалось сохранить свои традиции и мирно сосуществовать с представителями православия, католиками и лютеранами.

Программа фестиваля весьма обширна и охватывает на только столицу Эстонии, но и места где издревле жили староверы - Тарту, Муствеэ, Калласте.

В рамках фестиваля пройдут концерты старообрядческого духовного пения и фольклора, демонстрация фильмов, лекция-семинар по книжности Причудья а так же мастерские реставрации книг и древнерусской каллиграфии в Эстонской художественной академии.