Предстоятель УПЦ освятил храм в честь Преображения Господнего

Блаженнейший Митрополит Владимир освятил престол нового храма в честь Преображения Господнего в поселке Хотяновка Вишгородского района Киевской области.

Как сообщает сайт УПЦ, его Блаженству сослужили: секретарь Предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий, благочинный Вышгородского церковного округа протоиерей Димитрий ДЕНИСЕНКО, а также духовенство региона.

В конце богослужения Архипастырь оставил в благословение церковной общине икону Преображения Господнего и камень с горы Фавор, на которой и состоялось это чрезвычайное событие, а также образ святителя Спиридона Тримифунтского, чья десница в этом году находилась в Украине, после чего обратился к верующим со словами наставления.

«Церковью называется христианское сообщество и церковью называется помещение, где собираются верные, где принимаются святые Таинства, установленные Богом, где мы собираемся, чтобы получить благодать Господнюю и руководствуясь ею всю свою жизнь, достигать совершенства и встречи с Богом», - сказал Митрополит Владимир.

Блаженнейший Владыка вручил церковные грамоты благотворителям и ктиторам храма. Также все собравшиеся получили из рук Первосвятителя образы Почаевской иконы Божьей Матери.

Строительство деревянного храма Преображения Господнего было начато в сентябре 2008 года, после освящения места под будущий храм, которое по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира осуществил благочинный Вышгородского церковного округа протоиерей Димитрий ДЕНИСЕНКО. Не смотря на трудности, милостью Божьей, менее чем за год строительство было завершено.

Храм является только частью духовно-культурного комплекса. В будущем планируется обустройство рядом с храмом мест для воспитания и отдыха детей и молодежи.